Göttlich will im DFL-Präsidium Stimme der Zweitligisten sein

An einigen Stellen lassen die Wahlvorschläge für die DFL-Generalversammlung an diesem Mittwoch in Dortmund Brisanz vermuten. Wie in den vergangenen Jahren wird sich die Zahl der möglichen Kampfabstimmungen kurzfristig noch reduzieren.

St. Paulis Präsident Oke Göttlich will die Interessen der kleineren Klubs stärken. IMAGO/Zink