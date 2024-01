Gören warnt vor erneut schlechter Rückrunde: "Letztes Jahr sollte uns eine Lehre sein"

Bloß nicht wieder durch die Rückrunde schleppen. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz will ihre Lehren aus der vergangenen Saison ziehen.

Die Erinnerungen sind noch vorhanden. Nach einer starken Vorrunde als Aufsteiger war in der vergangenen Saison nach der Winterpause der Wurm bei der SG Barockstadt drin. In 15 Spielen glückten lediglich zwei Siege, darunter ein Dreier am letzten, bedeutungslosen Spieltag gegen den SGV Freiberg. All das war aus Barockstadt-Sicht allerdings kein Problem, der Abstand auf die Abstiegsplätze groß genug. "Letztes Jahr war zur Winterpause jedem klar, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden. Dieses Jahr ist es aber eine andere Situation, da dürfen wir uns das nicht erlauben. Das letzte Jahr sollte uns eine Lehre sein", betont Trainer Sedat Gören.

Denn in der laufenden Spielzeit muss wohl von mindestens vier Absteigern ausgegangen werden, weshalb das Punktepolster lediglich sieben Zähler beträgt. Trotz Platz sechs. Trotz schon zehn Siegen. Deshalb sehen die Verantwortlichen von Kampfansagen in Richtung der Spitzenplätze ab, was ebenfalls an einigen personellen Fragezeichen liegt. Außenverteidiger Tobias Göbel fällt mit einem Kreuzbandriss noch länger aus, Innenverteidiger Marius Grösch wird in der Vorbereitung zunächst individuell auf Belastbarkeit geprüft und Marius Löbig, vergangene Saison bester Torschütze, ist nach wie vor verletzt und noch ohne Einsatzzeit. Mit Jan Lüdke und Maximilian Bachmann haben zwei Reservisten den Klub verlassen.

Essers verstärkt Defensive

Doch nicht Qualität verloren, sondern hinzugewonnen hat die Elf von Gören. Mit Clint Essers hat sich Barockstadt einen hochkarätigen Neuzugang gesichert, der in der Verteidigung wie im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann und schon 100 Profispiele in den Niederlanden absolvierte. Zuletzt war der 26-Jährige vereinslos, macht kein Hehl daraus, "dass die Motivation mal hoch, mal aber auch im Keller bei den Einzeltrainings war. Ich musste viel Disziplin zeigen, um für den nächsten Verein bereit zu sein", schildert Essers.

Der Rechtsfuß kennt sich in höheren Gefilden aus und wählt forsche Worte mit Blick auf seine Zeit bei Barockstadt: "Mein Ziel mit dem Verein ist es, so gut zu werden, dass wir um den Aufstieg mitspielen können. Die Verantwortlichen wollen mehr erreichen und dabei möchte ich helfen." Über seine Vergangenheit - bei Fortuna Sittard durchlief Essers sämtliche Jugendmannschaft, stieg 2018 mit dem Klub in die Eredivisie auf und schaffte zweimal den Klassenerhalt - meint er: "Das war ein Traum für mich, mit dem Verein aufzusteigen und in der ersten Liga zu spielen. Dort habe ich viele Erfahrungen sammeln können."