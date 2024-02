Gören: "Das gibt uns Selbstvertrauen" - Seitz ärgert Gerezgihers Ampelkarte

Die SG Barockstadt kann Heimspiele. Das haben die Osthessen beim Jahresauftakt in der Regionalliga Südwest bewiesen und zugleich beim 1:0-Sieg dem SGV Freiberg den Sprung auf Rang drei vermasselt.

Ein "kleines" Spitzenspiel war das Duell zwischen dem Tabellensechsten Barockstadt und -vierten Freiberg. Doch ihre spielerische Klasse konnten beide Teams über die 90 Minuten selten zeigen. Nach der dreimonatigen Winterpause war oberstes Gebot, Fehler zu vermeiden und den Gegenüber nicht einzuladen. Doch genau das gelang den Gästen einmal nicht. Eine eigene Ecke flog Freiberg um die Ohren. Nach drei Pässen vollstreckte Dennis Owusu cool zum Siegtreffer (41.).

"Schade, dass wir einen Fehler produzieren. Beide Teams haben sich nicht wehgetan", analysierte Freibergs Trainer Roland Seitz nach einer Auftaktpartie, "die typisch nach einer Pause war". Dass seine Mannen nicht mehr zurückschlagen konnten, lag zu Teilen auch an der numerischen Unterzahl. Filimon Gerezgiher sah nach einer Schwalbe die Gelb-Rote Karte (72.), zudem Ruben Reisig nach wiederholtem Foulspiel (86.). Allen voran Gerezgihers Ampelkarte ärgerte Seitz: "Wir kassieren für die Schwalbe die Gelbe Karte, während auf der Gegenseite Marius Köhl schon Gelb verwarnt davonkommt. Da wurde mit zweierlei Maß gemessen."

Die Anzahl an Verwarnungen - neben den zwei Platzverweisen gab es neun Gelbe Karten - bemängelte ebenfalls Barockstadt-Coach Sedat Gören. Wohl auch, weil er selbst betroffen war und aufgrund der vierten Verwarnung das Derby am Sonntag gegen Kickers Offenbach verpasst. Wie Mittelfeldspieler Matheus Beal auch. Dennoch war die Grundstimmung Görens heiter, zumal sein Team defensiv kaum etwas anbrennen ließ. Einzig bei zahlreichen Standards war Torwart Samuel Zapico gefordert, spielte dabei seine Körpergröße bestens aus. "Es sind Mannschaften aufeinander getroffen, die ein ähnliches Muster besitzen. Wir sind sehr froh, gegen eines der besten Teams der Liga gewonnen zu haben. Das gibt uns Selbstvertrauen", schilderte Gören.

Drei Debütanten

Mit dem achten Sieg im elfen Heimspiel untermauerte die SG Barockstadt, bei der mit Sebastian Schmitt, Clint Essers und Delano Gouda drei Akteure ihr Debüt feierten, die Spitzenposition in der Heimtabelle und kann entspannter den OFC in der heimischen Johannisau empfangen. Ein Gegner, der womöglich auch im Halbfinale des Hessenpokals warten könnte. Nachdem die SGB das Viertelfinale jüngst erreichte, wurde der Weg zum erstmaligen Hessenpokal-Sieg nun etwas leichter. Anstatt Mitte März auf den Regionalligisten FSV Frankfurt zu treffen, gastiert Barockstadt beim Hessenligisten FC Erlensee, nachdem dieser sensationell am Samstag den FSV eliminierte.