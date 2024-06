Die Partie ist beendet. Göppingen gewinnt verdient mit 2:0 und geht damit einem Vorteil ins Endspiel am Dienstag gegen Gonsenheim. Ein Remis reicht dem GSV. Türk Gücü Friedberg dagegen wird auch in der nächsten Saison in der Hessenliga spielen.

Abpfiff

86' 2:0 Tor für Göppinger SV

Ziesche Die Entscheidung! Ziesche fasst sich ein Herz und knallt die Kugel wuchtig ins Tor.

68' Türk Gücü braucht nun zwei Tore, um im Rennen zu bleiben.

60' Bereits vor der Führung hatte das Duo die Chance zur Führung. Profis verzog allerdings nach einer Hereingabe von Baroudi.

59' 1:0 Tor für Göppinger SV

Profis Göppingen belohnt sich für einen starken Start in den zweiten Durchgang. Baroudi zieht ab, Profis drückt den Abstauber zum wichtigen 1:0 über die Linie.

52' Göppingen ist in den Anfangsminuten des zweiten Abschnitts aktiver. Hatte bereits zwei Abschlüsse.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Die Partie ist völlig offen. Beide Teams kämpfen, beißen um jeden Meter - allerdings fehlen immer noch die großen Chancen.

Halbzeitpfiff

45' Vor der Pause werden die Gäste aktiver und kommen zu ihrem ersten gefährlichen Abschluss. Der Kopfball nach einem Eckball geht aber über das Tor.

36' Göppingen ist weiterhin am Drücker, es fehlt allerdings die zündende Idee. Hochkaräter sind Mangelware.

18' Mehr als eine Viertelstunde ist gespielt. Göppingen hinterlässt bisher den besseren Eindruck und hatte durch Brück auch schon eine gute Chance.