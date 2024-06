2:0-Erfolg über Friedberg: Profis und Ziesche bringen Göppingen näher an die Regionalliga

Der 1. Göppinger SV startete erfolgreich in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest. Türk Gücü Friedberg bleibt nach der zweiten Pleite Hessenligist.

Mit einer geschlossenen Teamleistung startete der 1. Göppinger SV erfolgreich in die Aufstiegsrunde. (Archivfoto) IMAGO/Eibner

In der ersten Runde der Aufstiegsspiele zur Regionalliga Südwest setzte sich der SV Gonsenheim mit 2:1 gegen Türk Gücü Friedberg durch. Letzterer benötigte dadurch am Samstag in der zweiten Partie beim 1. Göppinger SV einen Erfolg, um zumindest noch seine geringen Restchancen zu wahren.

Den besseren Start erwischten aber die Gastgeber, die durch Brück schon früh die Chance zur Führung hatten. Und auch anschließend hinterließ Göppingen den besseren Eindruck, zu Hochkarätern kam die Heimelf aber nicht. Vor der Pause wurde Friedberg aktiver, die beste Chance nach einem Eckball landete aber hinter dem Tor.

Göppingen belohnt sich

Den zweiten Abschnitt begann wiederum Göppingen druckvoll. Schraml fand noch nicht das Tor, auch Profis verfehlte nach scharfer Hereingabe von Baroudi sein Ziel. In der 59. Minute lag die Kugel dann aber verdientermaßen im Tor der Gäste. Baroudi testete Koob, der den Ball prallen ließ, Profis reagierte blitzschnell und staubte zum 1:0 ab. Auch anschließend wurden nur die Gastgeber gefährlich. Türk Gücü, das zwei Tore benötigte, blieb offensiv blass. Baroudi hatte in der 77. Minute die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterte nach einem Solo aber an Koob, der sein Team zunächst mit einer starken Parade im Spiel hielt. Aber auch das nützte den Gästen nichts mehr, weil Joker Ziesche kurz vor Schluss wuchtig das 2:0 erzielte (86.). Wenig später und nach weiteren Göppinger Möglichkeiten war Schluss.

Während Türk Gücü Friedberg damit auch im nächsten Jahr in der Hessenliga spielt, geht der GSV am Dienstag beim SV Gonsenheim mit einem leichten Vorteil ins um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Bereits ein Remis reicht Göppingen.