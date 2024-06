Göppingen: Lübke kommt, Hirth geht

Mit Denis Lübke verpflichtet Aufsteiger Göppinger SV einen erfahrenen Defensiv-Allrounder für die anstehende Regionalliga-Saison. Lübke war zuletzt Dauerbrenner und Kapitän beim SSV Reutlingen, knapp 200 Oberliga-Einsätze stehen in seiner Vita. "Wir freuen uns sehr, mit Denis einen schnellen, zweikampfstarken Spieler unter dem Hohenstaufen begrüßen zu dürfen", so der GSV in einer Meldung. Noah Hirth (21) hingegen wird den Verein mit Ziel CfR Pforzheim verlassen.