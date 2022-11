Göppingen holt Persson für Halbrechts

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat zur kommenden Saison Erik Persson (24) verpflichtet. Der auf halbrechts spielende Profi wechselt im nächsten Sommer vom Club Eskilstuna Guif in seiner Heimat Schweden zu Frisch Auf.

Das teilte der Tabellensechzehnte am Mittwoch mit. Zur Laufzeit des Vertrags mit dem Schweden machte der Verein keine Angaben. "Erik Persson hat sich in den letzten Jahren in der schwedischen Liga stetig weiterentwickelt. Mit ihm bekommen wir einen ambitionierten Spieler, der mit seinen Qualitäten in Abwehr und Angriff gut zu uns passen wird", sagte Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne über den 1,94 Meter großen Neuzugang.

Göppingen kommt erst auf drei Siege in 13 Saisonspielen, stärkte zuletzt aber Coach Hartmut Mayerhoffer den Rücken. In der European League gab es allerdings am Mittwoch eine herbe Niederlage. Die nächste Partie steht am Sonntag (16.05 Uhr) in der Liga beim Bergischen HC an.