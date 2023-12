Göppingen holt Kreisläufer von den Rhein-Neckar Löwen

Frisch Auf Göppingen hat mit Ymir Örn Gislason einen Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der isländische Kreisläufer kommt im Sommer von den Rhein-Neckar Löwen. Zuvor war bereits die Verpflichtung von Spielmacher Ludvig Hallbäck und Trainer Ben Matschke offiziell bestätigt worden.

"Mit Ymir bekommen wir einen mentalitätsstarken Spieler, der trotz seines noch jungen Alters bereits über reichlich internationale Erfahrung verfügt und die Bundesliga gut kennt. Er wird sowohl in der Abwehr als auch im Angriff eine wichtige Rolle spielen und der Mannschaft auch als Typ guttun", erklärte Christian Schöne, Sportlicher Leiter von Frisch Auf Göppingen, zu der Neuverpflichtung des Vereins.

Ymir Örn Gislason selbst sagte zu seinem Wechsel nach Göppingen: "Ich bin sehr stolz, einen Vertrag mit Frisch auf Göppingen unterschrieben zu haben. Frisch Auf ist ein Verein mit langer und stolzer Geschichte, einer starken Mannschaft in der besten Liga der Welt und mit tollen Fans. Der Verein hat eine ehrgeizige Vision für die Zukunft und ich freue mich wirklich darauf, das grün-weiße Trikot zu tragen und darin in der Hölle Süd Handball zu spielen."

Mit den Rhein-Neckar Löwen feierte Ymir Örn Gislason beim Pokalsieg im Jahr 2023 einen großen Erfolg. Schon mit seinem isländischen Stammverein Valur Reykjavik gewann er einen Meistertitel und zwei Pokalsiege. Mit der Nationalmannschaft seines Heimatlandes hat er seit der Handball-EM 2018 an den großen Turnieren der Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen und steht auch im isländischen 35er-Kader für die EM in Deutschland.

Abschied von den Rhein-Neckar Löwen

Ymir Örn Gislason wird die Rhein-Neckar Löwen verlassen. Sascha Klahn

Kurz zuvor hatten die Rhein-Neckar Löwen vermeldet, dass der auslaufende Vertrag mit dem Kreisläufer nicht verlängert wird. In der Handball-Bundesliga hat Ymir Örn Gislason bei bisher 123 absolvierten Spielen 61 Treffer erzielt. Die Zahl seiner Länderspiele steht derzeit bei 76.

"Ymir hat sich nach seinem Wechsel im Februar 2020 schnell zu einem Publikumsliebling entwickelt und die Fans mit seiner leidenschaftlichen Art und Weise, Handball zu spielen, begeistert. Sportlich hat er uns in einer schwierigen Phase sehr geholfen. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute und viel Erfolg bei seiner neuen Herausforderung", so Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann in einer offiziellen Meldung des Vereins.

Ymir Örn Gislason war im Februar 2020 von Valur Reykjavik zu den Kurpfälzern gewechselt und hatte im selben Jahr seinen Vertrag, der ursprünglich bis zum Sommer 2022 datiert war, vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert. Mit dem DHB-Pokalsieg im April 2023 feierte der Isländer seinen größten Erfolg im Löwen-Trikot.

"Dieses Wochenende von Köln mit dem Pokalsieg werde ich nie vergessen. Das war der absolute Höhepunkt einer wunderbaren Reise, die im Sommer zu Ende geht. Ich möchte den Löwen danken, dass sie meinen Traum von der Bundesliga wahrgemacht haben. Hier konnte ich mich zu einem gestandenen Bundesliga-Spieler entwickeln. Ein großes Dankeschön geht auch an die Löwen-Fans, mit denen ich immer gerne gefeiert habe", sagte Ymir Örn Gislason.