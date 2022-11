Göppingen besiegt Titelverteidiger - Füchse erfüllen Pflicht

Erfolgreicher Abend für die deutschen Handballklubs. Die Füchse aus Berlin und die SG Flensburg-Handewitt kommen ihren Pflichtaufgaben nach, Göppingen landet eine Überraschung.

Die Füchse Berlin haben auch ihr zweites Gruppenspiel in der European League gewonnen. Am Dienstagabend siegten die Berliner gegen Bidasoa Irun aus Spanien mit 34:29 (18:15). Damit bleiben die Hauptstädter Tabellenführer der Gruppe D. Beste Berliner Werfer waren vor 4.517 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle Nils Lichtlein mit sieben Treffern und Paul Drux mit sechs Toren.

Trainer Jaron Siewert konnte nach seiner Verletzungspause wieder auf Nationalspieler Fabian Wiede zurückgreifen. Sein Team benötigte dennoch einige Zeit, um in die Partie zu finden. Erst in der neunten Minute ging der Tabellenführer der Handball-Bundesliga erstmalig in Führung (4:3). Die Berliner konnten sich vor allem auf ihre gute Deckungsarbeit verlassen.

Füchse lassen Bidasoa rankommen

Bis Mitte der ersten Hälfte konnten sie sich dann nach einem 8:2-Lauf auf 11:5 absetzen. Doch sie leisteten sich immer wieder Fehler im Angriff. Einige offene Würfe wurden liegengelassen, hinzu kamen zu viele Ballverluste. So kamen die Basken auch dank einfacher Tore bis zur Pause wieder heran.

Und gleich nach dem Seitenwechsel lagen die Füchse plötzlich wieder hinten (20:21). Doch danach wachten die Gastgeber wieder auf und verteidigten intensiver. Zudem kam Dejan Milosavljev für Victor Kireev ins Tor - und der Serbe zahlte das mit einigen Paraden sofort zurück. Mit einem 6:0-Lauf zogen die Berliner wieder davon. Und dieses Mal ließen sie sich die Führung nicht mehr nehmen.

Göppingen bezwingt Titelverteidiger

Frisch Auf Göppingen, das in der Handball-Bundesliga aktuell weit hinter den Erwartungen zurückliegt, hat sich auf europäischer Ebene von seiner besten Seite gezeigt und im zweiten Spiel der Gruppenphase verdient mit 31:27 (16:11) bei Titelverteidiger Benfica Lissabon gewonnen. Die zwei besten Werfer des Bundesligisten waren die Außen Marcel Schiller (8) und Axel Goller (7).

Schon früh in der Partie legten die Handballer von Trainer Hartmut Mayerhoffer gut los - nach nur wenigen Minuten hieß es bereits 5:0. Und diesen Vorsprung wussten die Schwaben konstant zu verteidigen. Nur zweimal in der gesamten Partie kamen die Hausherren auf drei Tore heran, was auch an Daniel Rebmann zwischen den Pfosten lag, der immer wieder mit wichtigen Paraden glänzte. Josip Sarac, der insgesamt vier Treffer beisteuerte, zeigte zudem seine Stärke bei Rückraumwürfen.

Durch den Achtungserfolg in Lissabon ist Frisch Auf nun Tabellenführer in seiner Gruppe. Im ersten Spiel hatte Göppingen ein regelrechtes Offensivfeuerwerk abgebrannt und das ungarische Team von Fejer BAL Veszprem mit 46:30 besiegt.

Flensburg bringt Vorsprung sicher ins Ziel

Parallel fuhr die SG Flensburg-Handewitt auch in ihrem zweiten Vorrundenspiel einen Sieg ein. Die Norddeutschen besiegten PAUC aus dem französischen Aix-en-Provence mit 30:25 (15:12) in der heimischen Flens-Arena. Emil Jakobsen erzielte insgesamt elf Treffer für die SG. Für die Gäste war Kristjan Kristjansson sechsmal erfolgreich, den Franzosen stand aber auch immer wieder Benjamin Buric im Flensburger Kasten im Wege.

Kreisläufer Johannes Golla traf in der zwölften Spielminute per Rückhandwurf zum 7:5, Linksaußen Jakobsen erhöhte wenig später mit einem Dreher auf 9:5 (15.). Seinen Vorsprung ließ sich der Favorit dann auch in der zweiten Hälfte nicht mehr nehmen. Mit einem 4:0-Lauf baute die SG die Führung auf 19:12 (36.) aus. Dem Tabellensechsten der französischen Liga gelangen in den ersten zehn Minuten nach der Pause lediglich zwei Treffer. SG-Trainer Maik Machulla verteilte die Einsatzzeiten auf viele Schultern. So bekam auch Anton Lindskog viel Spielzeit.

Schon am Donnerstag (19.05 Uhr) sind die Norddeutschen dann wieder in der Bundesliga gefordert. Auf dem Programm steht das Heimspiel gegen den Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen. Göppingen bekommt es am Sonntag (16.05 Uhr) auswärts mit dem SC DHfK Leipzig zu tun. Die Füchse müssen am Sonntag (14 Uhr) bei der GWD Minden ran.