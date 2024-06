Göckan wird Meidericher

Mert Göckan verlässt nach einer Saison den Wuppertaler SV wieder, um sich dem MSV Duisburg anzuschließen. "Mert ist sehr gut ausgebildet bei Borussia Dortmund und hat in der Regionalliga West unter Beweis gestellt, wie er die linke Verteidiger-Position interpretiert: Als sehr fleißiger, laufstarker Spieler, der auch Tore vorbereitet. Er kennt die Liga, ist heiß auf den Spielverein und wird uns mit Sicherheit weiter helfen“, so Trainer Dietmar Hirsch über den 23-jährigen Abwehrspieler, der in der vergangenen Saison auf 27 Regionalliga-Einsätze für den WSV kam.