Göckan-Platzverweis zieht Wuppertal den Stecker - Böse Pleite für Rödinghausen

Der Wuppertaler SV hat am Freitag im Derby bei der SSVg Velbert sein drittes Ligaspiel in Folge nicht gewonnen und gleichzeitig verpasst, sich für das Pokal-Aus gegen Bezirksligist Alstaden zu rehabilitieren. Im Parallelspiel erlebte der SV Rödinghausen Schiffbruch beim FC Wegberg-Beeck.

Wuppertal dezimiert und ideenlos

Der Wuppertaler SV war in seinem Ausweichstadion diesmal Gast, denn Heimrecht genoss am Freitag die SSVg Velbert. Beide Mannschaften waren zuletzt etwas außer Form geraten, Wuppertal flog unter der Woche beim Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden aus dem Landespokal. Der WSV brauchte am Freitag eine Viertelstunde, bis er zu ersten Torchancen kam. Die blieben allesamt ungenutzt, was der Aufsteiger in der 35. Minute bestrafte. Nach einem Freistoß stieg Duschke am höchsten und köpfte Velbert in Führung. Vier Minuten später kam es für Wuppertal noch dicker: Schiedsrichter Florian Exner sah eine Unsportlichkeit von Göckan und zog Gelb-Rot. Velbert war bis zur Pause dem 2:0 nahe, doch in der Nachspielzeit verhinderte WSV-Keeper Patzler mit einem Reflex den Einschlag gegen Touray. Nach Wiederbeginn tat sich über weite Strecken nichts, Wuppertal versuchte mit vielen langen Bällen einen Lucky-Punch zu erzwingen, doch dieses Vorhaben scheiterte. Velbert reichte es, in Überzahl gut gestaffelt zu stehen und verdiente sich somit den Dreier.

Frühe Rückschläge für Rödinghausen

Der SV Rödinghausen wollte eigentlich ein Wörtchen im Titelrennen mitsprechen, doch das Freitagsspiel beim FC Wegberg-Beeck war ein weiterer Beweis, dass beim SVR der Wurm drin ist. Zwischen der 12. und der 28. Minute zog der Aufsteiger uneinholbar davon. Konkret netzten Torrens, Kleefisch und Braun für den FCW. Das zwischenzeitliche 1:3 von Töpken in der 33. Minute war nicht mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Vor der Pause schraubte Hasani noch das 4:1 drauf (42.). Nach dem Seitenwechsel konnten es sich die Hausherren leisten, den Fuß merklich vom Gaspedal zu nehmen, die Messe war frühzeitig gelesen.