Göbel: "Ich muss nicht fünfmal den Kopf hochnehmen"

Mit dem 1:2 gegen den 1. FC Saarbrücken hat die Serie des FSV Zwickau zwar ein Ende genommen - trotzdem sieht Patrick Göbel die Mannschaft schon deshalb auf dem richtigen Weg, weil sie vor allem in einer Hinsicht Fortschritte gemacht hat.

Es war ein ziemlich langer Lauf, der da am Freitagabend in der Zwickauer GGZ Arena ein Ende fand. In der letzten Minute der regulären Spielzeit kassierte der FSV das 1:2 und musste sich dem 1. FC Saarbrücken beugen. Ein bitterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt, Zwickaus erste Niederlage seit Mitte September.

Dennoch sieht Patrick Göbel die Mannschaft grundsätzlich auf dem rechten Weg. "Über die Zeit hat sich ein Spielverständnis entwickelt, das uns zu Saisonbeginn noch abging", sagt der 28-Jährige im kicker-Interview (Montagausgabe). Inzwischen sei es auch eine gewisse Selbstverständlichkeit, die das Zwickauer Spiel auszeichne.

"Automatismen greifen, was vor allem Lauf- und Passwege anbelangt", erklärt Göbel und bringt dann die Fortschritte des FSV mit diesem einfachen Satz auf den Punkt: "Ich muss nicht fünfmal den Kopf hochnehmen, um zu wissen, wo mein Mitspieler steht."

In Uerdingen war die Infrastruktur "eine Vollkatastrophe"

Die Abläufe sind also verinnerlicht - und das, obwohl Göbel erst seit dieser Saison wieder für das Zwickauer Trikot trägt. Nach fünf Jahren kehrte er im Sommer aus Uerdingen zum FSV zurück. "Mitspieler und Trainer sind tolle Charaktere gewesen, aber vor allem die Infrastruktur war eine Vollkatastrophe", sagt Göbel über seine Zeit beim KFC.

Er sei umgezogen zum Trainingsplatz gekommen und nach der Einheit direkt wieder ins Auto gestiegen. "Dadurch kam nie das Kabinenflair auf, das eine Mannschaft zusammenschweißt", sagt Göbel. In Zwickau sei das anders - und auch so ist jene Serie zu erklären, die nun der Vergangenheit angehört.

Lesen Sie das gesamte Interview mit Patrick Göbel in der Montagausgabe des kicker oder im eMagazine.