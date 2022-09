GOALS zeigt erstes Gameplay in "The Arena"

GOALS schickt sich an, auf lange Sicht FIFA Konkurrenz zu machen. Noch steckt das Spiel in den Kinderschuhen, am Mittwoch gab es aber das erste Gameplay zu sehen.

Spielwiese und Test-Modus: "The Arena" in GOALS. GOALS

Als im Mai klargeworden war, dass die Fußballsimulation GOALS noch einige Jahre in der Zukunft liegen würde, dürfte dies einige Fans enttäuscht zurückgelassen haben. Der kommende FIFA-Konkurrent, der auf die Darstellung echter Sportstars verzichtet und imaginäre Spieler durch ein DNA-System erstellen will, meldete sich nun aber zurück - und das mit einem Knall.

Trainingsplatz wird zum Testcenter

Denn mit "The Arena" präsentierten die Entwickler am Mittwoch erstmals Pre-Alpha-Gameplay ihres Projekts. In einer Art Trainingshalle, ähnlich der Arena in FIFA, sollen laut Lead Game Designer Frans Perers verschiedene Übungen gespielt und zukünftig auch in Mini-Games gegen andere Spieler angetreten werden können.

Gleichzeitig werden in dem Modus aber auch Tests des Spiels stattfinden: "Der Hauptgrund für diesen Pre-Alpha-Test ist die Entwicklung unserer Core-Mechaniken: Schießen, Bewegungen und Dribbling - die Grundlagen jedes Fußballspiels", so Perers weiter. Schritt für Schritt würden in der Arena künftig neue Mechaniken einfließen, um von Testern laufend Feedback zu erhalten.

Im Gegensatz zu FIFA setzt GOAL auf einen überdachten Trainingsplatz. GOALS

Erste Spieltests in naher Zukunft?

In einer ersten Runde handle es sich bei den Testpersonen laut Executive Producer Andreas Skogl noch um "Freunde und Familie", mit weiteren Fortschritten soll sich dies aber ändern: "Während wir das Produkt weiterentwickeln, werden wir mehr und mehr Spielern die Möglichkeit geben, das Spiel zu spielen." Dies sei für Skogl Ausdruck des "Ansatzes, nah mit der Community zusammenzuarbeiten".

In dieselbe Kerbe schlug auch CFO Louise Ringstrom Grandinson. "Es passt zu unserer Vision für die Firma und das Spiel. Wir wollen unsere Community und Spieler sehr früh in der Entwicklung einbinden", begründete sie die Pre-Alpha-Einblicke.

Wann genau interessierte Gamer sich für eine Rolle als Tester bewerben können, ist aktuell noch unklar. Mehr als ein ominöses "bald" ließ sich GOALS nicht entlocken. Einen "Pro Tip" hatte Skogl aber noch parat: "Wenn ihr interessiert seid, tretet unserem Discord bei."