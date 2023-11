GOALS: Closed-Beta-Phase für 2024 angekündigt

Im kommenden Jahr soll das Fußballspiel GOALS in die geschlossene Beta-Testphase übergehen. Plätze seien noch frei - ein genauer Zeitraum steht noch aus.

Sowohl bei UFL als auch bei GOALS gibt es Fortschritte. Während die Alpha-Version von UFL einem geschlossenen Test unterzogen wird, soll GOALS kommendes Jahr in die Closed-Beta-Phase gehen. Das kündigte Andreas Thorstensson, CEO und Creative Director, auf X an. Plätze hierfür seien noch frei - Interessierte können sich auf der Webseite für einen Testzugang anmelden.

GOALS soll "das ultimative Fußballspiel-Erlebnis" werden

Doch nicht nur die Ankündigung hatte Thorstensson geschrieben, zeitgleich teilte er die Ideen und das Vorhaben des Entwickler-Studios. Dabei legte er die Messlatte des neuen Fußballspiels hoch. Es soll nicht weniger als "das ultimative Fußballspiel-Erlebnis" geschaffen werden. Einen klaren Plan, wie das umgesetzt werden soll, habe das Entwickler-Team: "Wir haben unseren eigenen Netcode von Grund auf neu entwickelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Reaktionsfähigkeit des Spiels dem entspricht, was die Spieler heutzutage erwarten. Ähnlich wie sie es von kompetitiven Shootern kennen".

Außerdem sei es das Ziel, "optimale Ping-Werte und nahtloses Matchmaking zu erreichen. Um dies zu schaffen, haben wir Strategien für mehrere Regionen und Anbieter im Hinterkopf und entwickeln eigene Spielserver zur weiteren Optimierung". Bezüglich des Gameplays möchte GOALS an den Fehlern der Konkurrenz ansetzen und diese ausbessern. Konkret nannte der ehemalige Counter-Strike-Profi die Balance zwischen Spaß und der "Skill Gap, ohne dabei die Authentizität des Fußballs zu beeinträchtigen". Seiner Ansicht nach wurde dieser Aspekt bei Fußballspielen vernachlässigt, wodurch "der Spaßfaktor mit der Zeit abnahm". Die Balance angesprochen, soll diese ebenfalls im Gleichgewicht zwischen "Reaktionsfähigkeit und hohen Animationen sein".

Partielle Lizenzen geplant

Was die Lizenzen betrifft, wolle das Entwickler-Studio "Spieler aus dem echten Leben mit authentischem Abbild" in GOALS einbinden. Wie viele und welche Akteure das sind, ist nicht näher bekannt. Ansonsten soll die Fußballsimulation "auf einzigartige Spieler" ausgerichtet sein, "sowohl optisch als auch statistisch". Eine Beschränkung auf einen "vollständigen lizenzierten Ansatz" strebe GOALS nicht an. Zu guter Letzt gab Thorstensson noch preis, welche Modi es geben soll. Hardcore-Modi "mit fähigkeitsbasiertem Matchmaking" sowie Spielformen für alle Fähigkeitsstufen und Casual-Modi für "ein entspannteres Spielerlebnis".

Spannend bleibt weiterhin zu beobachten, ob UFL oder GOALS das Portfolio der Fußballsimulationen zuerst erweitern wird. Und ob sie schlussendlich tatsächlich frischen Wind in das Genre bringen können. Zumindest die Ansätze klingen vielversprechend.