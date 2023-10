GOALS: Alle Infos - Release, Gameplay, Demo, Trailer

Die Fußballsimulation GOALS soll ein Spiel von eSportlern für eSportler sein. Wann die vermeintliche FIFA-Konkurrenz erscheint und was es sonst noch für Infos zu GOALS gibt, erfahrt ihr hier.

Die Entwickler von GOALS haben den Anspruch das perfekte Fußball-Spiel zu kreieren. Das und nicht weniger hat der frühere Skandal-eSportler Kurt 'Kurt' Fenech angekündigt. Das Entwicklerstudio mit Sitz in Stockholm ist noch jung und wagt sich mit GOALS erstmals in die Entwicklung. Als Game Designer will 'Kurt' den FIFA-Entwickler EA SPORTS nun Konkurrenz machen und geht dabei mit Visionen in die Offensive.

GOALS - Gameplay, Crossplay und kostenlos

"Wir werden das beste Fußballspiel aller Zeiten machen", verspricht der Malteser und setzt dabei auf Ideen wie Crossplay und auf das Web3-Konzept, welches eine Dezentralisierung des Internets auf Basis von Blockchains und NFTs (Non-fungible Tokens) für GOALS vorsieht. Außerdem wird das Spiel nicht nur Free to Play, also kostenlos sein, sondern auch das "Play-to-Earn"-Konzept verfolgen. Das bedeutet: Für Erfolge in der virtuellen Welt erhält man Krypto-Tokens, sogenannte NFTs.

Zudem soll das Gameplay ohne jegliche Handicap-Mechaniken den Spieler mit den besten Fertigkeiten belohnen. Ein ausgeklügeltes Ranglisten- und Turnier-System sind ebenfalls geplant. Die Feature-Liste liest sich also schon mal vielversprechend, ob GOALS jedoch eine Konkurrenz oder Revolution im Fußballspiel-Genre sein wird, bleibt erstmal abzuwarten.

Nun haben sich Kurt Fenech und die Entwickler hinter GOALS erstmals konkret zu den Ideen ihres Spiels geäußert. Wie es scheint standen dabei vor allem die Versäumnisse des Branchenprimus FIFA im Fokus.

Erster GOALS-Trailer zeigt Philosophie

Mit dem Trailer gibt der Entwickler zumindest schon mal einen ersten Einblick auf die Idee, die hinter der neune Fußballsimulation GOALS steckt. Man wird sich aber mit einem weiteren Wettbewerber am Markt kabbeln müssen: UFL - das Game von Entwickler Strikers Inc. wird momentan als heißester Konkurrent gesehen.

Wann kommt GOALS in den Handel?

Aktuell ist das Unternehmen mit der Planung und Finanzierung des Projektes beschäftigt. Zum Release von GOALS haben die Entwickler bisher noch recht wenig gesagt. Daher ist mit einer Veröffentlichung von GOALS erst 2023 zu rechnen. Man wolle sich die Zeit aber auch nehmen.

In jeden Fall wird der Release von GOALS den Markt etwas interessanter machen und die Monopolstellung von EA SPORTS vielleicht etwas ins Wanken bringen. Denn im nächsten Jahr muss der FIFA-Entwickler um seinen Namen bangen.

