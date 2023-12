Während ein sogenannter Chancentod einfach nicht in das gegnerische Tor trifft, verwandelt ein Goalgetter fast jede Chance in ein Tor.

Was sind Goalgetter?

Unabhängig von der Entfernung, dem Winkel, den Gegnern oder der Schusstechnik, trifft der Goalgetter mit seiner aktuell herausragenden Form in das gegnerische Tor. Als Goalgetter gilt somit ein Spieler, der mit einer guten Chancenverwertung überzeugt und viele Tore erzielt.

Wie wird man zum Goalgetter?

Das Toreschießen wird einem Spieler nicht in die Wiege gelegt, sondern ist harte Arbeit. Neben Talent, Ehrgeiz und Disziplin ist auch ein besonderes Torschusstraining erforderlich. Häufig unterscheidet sich auch die Form der Stürmer. Wer in der einen Saison noch ein erfolgreicher Goalgetter war, kann im nächsten Jahr schon schnell zum unbeliebten Chancentod avancieren.

Was sind die erfolgreichsten Goalgetter in der Geschichte der Bundesliga?

Der erfolgreichste Torschütze der deutschen Bundesliga ist Gerd Müller, der im Zeitraum von 1965 bis 1979 365 Tore für den FC Bayern in 427 Spielen erzielte. Dicht dahinter folgt Robert Lewandowski, der von 2010 bis 2022 für den FC Bayern und Borussia Dortmund 312 Tore in 384 Spielen schoss. Platz 3 belegt Klaus Fischer, der von 1968 bis 1988 auf 268 Tore in 535 Partien kam.