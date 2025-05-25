"Go Home": Milan-Fans protestieren gegen Klubführung und Ibrahimovic

Die Stimmung bei der AC Milan ist denkbar schlecht. Fans haben beim Saisonabschluss gegen Monza ihrem Unmut deutlich spür- und sichtbar Luft gemacht.

Tausende Fans der AC Mailand haben vor dem letzten Saisonspiel gegen die Vereinsspitze um den Präsidenten Paolo Scaroni protestiert. Auch Klub-Legende Zlatan Ibrahimovic, der seit seinem Karriereende 2023 in Mailand dort als Berater tätig ist, geriet in das Kreuzfeuer der Anhängerschaft. "Ibrahimovic und Scaroni - wir verlangen euren Rücktritt. Wir brauchen keine Erklärungen mehr, ihr müsst gehen!", wurde während des Protests skandiert.

Auf ihrem Demonstrationszug vor dem Saisonabschluss gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht AC Monza (2:0) versammelten sich die Fans zunächst vor der Klubzentrale in der Mailänder Innenstadt und zogen dann Richtung Stadion. In der 15. Spielminute verließ ein Teil der Anhängerschaft geschlossen die Tribüne des Giuseppe-Meazza-Stadions.

Anhängergruppen bildeten auf dem Oberrang des San Siro zudem in Großbuchstaben den Schriftzug "Go Home", um ihren Unmut zu visualisieren.

Milan, in der Vorsaison noch Vizemeister, liegt nach einer enttäuschenden Saison lediglich auf dem siebten Rang der Tabelle und kann am Sonntag sogar noch von der AC Florenz überholt werden. Zudem ging das Pokalfinale gegen den FC Bologna (0:1) verloren. Auch Trainer Sergio Conceicao, der den Traditionsklub erst im Dezember übernahm, soll bereits wieder wackeln.

Tare wird als Sportdirektor gehandelt

Geschäftsführer Giorgio Furlani versuchte, die Proteste der Fans zu beschwichtigen: "Nächste Woche wird es zu einigen Ankündigungen kommen. Bitte habt noch ein wenig Geduld", sagte Furlani bei DAZN. Medienberichten zufolge soll der ehemalige Bundesliga-Profi Igli Tare als neuer Sportdirektor vorgestellt werden und in Mailand einen Dreijahresvertrag unterzeichnen.

"Unter den Fans herrscht große Wut und Enttäuschung - Gefühle, die auch wir empfinden. Heute endet die Saison. Ab morgen beginnt für uns die Arbeit für die neue Spielzeit", sagte Furlani: "Eine einzige Ursache für diese Situation gibt es nicht - wir sind weit hinter unseren Erwartungen geblieben. Ab morgen geht es wieder los. Es gibt vieles, das wir korrigieren müssen, denn die nächste Saison darf nicht so verlaufen wie diese."