Gnadengesuch von Jeddeloh II und Havelse abgelehnt

Nun ist es amtlich: Dem SSV Jeddeloh II und dem TSV Havelse werden aufgrund von zu spät entrichteter Verbandsabgaben drei Punkte abgezogen. Ein eingereichtes Gnadengesuch wurde vom Präsidium des Norddeutschen Fußballverbandes (NFV) am Samstag abgelehnt.

Am Montagnachmittag bestätigte der NFV den Punktabzug des SSV Jeddeloh II und des TSV Havelse. Grund hierfür war eine zu spät gezahlte Verbandsabgabe in Höhe von 17.400 Euro. Diese hätten beide Klubs bis zum 6. Juli begleichen müssen, verpassten den Termin jedoch. Ein Gnadengesuch beider Vereine lehnte das NFV-Präsidium am Samstag ab. Der angeordnete Abzug von drei Zählern bleibt damit bestehen und soll zeitnah vom NFV-Spielausschuss umgesetzt werden.

NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert äußerte sich in der Meldung des Regionalverbandes dennoch mitfühlend: "Die entsprechenden Stellen der NFV-Spielordnung bedürfen dringend der Überprüfung, weil vorliegend in Folge eines wirtschaftlichen Versäumnisses in den sportlichen Wettbewerb eingegriffen wird." Eine gegebenenfalls erforderliche Neuregelung solle möglichst schon zur kommenden Spielzeit gelten.

Während die drei Punkte für den SSV Jeddeloh II mit Blick auf das Tableau noch einigermaßen verschmerzbar sind, verschlimmert sich die Gefahrenlage für Drittliga-Absteiger Havelse im Tabellenkeller drastisch. Mit nur noch 19 Zählern liegt der TSV nun auf einem direkten Abstiegsplatz.

Hintergrund für den Punktabzug

Seit der Saison 2020/21 verzichtet der Norddeutsche Fußball-Verband auf ein wirtschaftliches Zulassungsverfahren für die Regionalliga Nord. Stattdessen wurden gemeinsam mit den Vereinen neue Voraussetzungen zur Teilnahme an der Spielklasse erarbeitet. Eine dieser Voraussetzungen beinhaltete die Zahlung einer Verbandsabgabe (für Schiedsrichterkosten, Heimspielabgabe etc.) oder die Einreichung einer Selbstschuldnerischen Bankbürgschaft bis zu dem vorgegebenen Datum.