Gnabrys "Meisterstück" - Modeste verlängert VfL-Krise - Hertha geht unter

Der FC Bayern ist durch einen Gala-Auftritt von Gnabry vorzeitig Herbstmeister. Wolfsburg kassierte gegen Köln die sechste Pflichtspielniederlage in Folge. Hertha ging in Mainz unter und Bielefeld feierte den zweiten Saisonsieg.

Fünf Scorerpunkte für Gnabry: FC Bayern ist Herbstmeister

Der FC Bayern sicherte sich in Stuttgart dank eines herausragenden Gnabry die vorzeitige Herbstmeisterschaft. Die Gäste waren vom Start weg darum bemüht, für klare Verhältnisse zu sorgen. Insbesondere Gnabry kam immer wieder zum Abschluss, seine größte Chance machte VfB-Keeper Müller aber zunichte. Der VfB war über Konter gefährlich, aber Marmoush setzte seinen Versuch deutlich daneben. Tonangebend blieben die Bayern, bei denen Sané den verletzten Coman ersetzen musste. Sané war es kurz vor der Pause auch, der Gnabrys sehenswerten Schlenzer zur Führung auflegte. Die Schwaben kamen stark aus der Kabine, ließen aber ihre Chancen ungenutzt. Gnabry machte es besser und erhöhte auf 2:0. Damit war die Messe gelesen und auch Lewandowski durfte noch einen Doppelpack hinterherschieben. Der Schlusspunkt war natürlich Gnabry vorbehalten, der neben seinen drei Treffern auch zwei Vorlagen verzeichnete (zum Spielbericht).

Hertha geht in Mainz unter

Einen schmerzhaften Rückschlag gab es für Hertha BSC in Mainz. Lee köpfte den FSV nach einem schönen Spielzug aus kurzer Distanz früh in Führung. Nach einer halben Stunde folgte der nächste Rückschlag: Jovetic musste wohl leicht angeschlagen vom Feld. Es kam noch dicker: Kurz vor der Pause erhöhte Hack gegen harmlose Berliner auf 2:0. Das große Aufbäumen nach dem Wechsel fiel aus, weil Widmer schnell erhöhte und Boetius gar auf 4:0 stellte (zum Spielbericht).

Trotz zweimaligem Rückstand: Köln verlängert Wolfsburger Pleiten-Serie

Der 1. FC Köln lag in Wolfsbugr zwei Mal zurück, kam jeweils wieder und gewann am Ende dank Modeste. Der VfL, bei dem erstmals die Brüder Felix und Lukas Nmecha gemeinsam begannen, erwischte zunächst einen perfekten Start und ging durch Geburtstagskind Lukas Nmecha nach einem perfekten Konter bereits nach acht Minuten in Führung. In Folge eines Fehlers der Hausherren glich der FC vor der Pause aus. Kainz' Schuss an die Latte drückte Modeste über die Linie. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte rettete Casteels nach einem Freistoß auf der Linie. In der zweiten Hälfte gingen die Wölfe wieder in Front. Nach toller Vorarbeit von Lukebakio vollendete Weghorst. Die Gäste steckten nie auf und Uth glich erneut aus. In der Schlussphase war es wieder Modeste, der dem FC sogar noch den Dreier bescherte und die VfL-Krise verlängerte (zum Spielbericht).

Riemann langt daneben: Arminen feiern zweiten Saisonsieg

Arminia Bielefeld feierte gegen den VfL Bochum den zweiten Saisonsieg. Die Arminia war in einer umkämpften Partie bis zur Pause die etwas aktivere Mannschaft. Bochum stand hinten relativ kompakt und überstand die ein oder andere Druckphase ohne Schaden. Bochums Holtmann hatte die bis dato beste Chance, doch Ortega Moreno parierte stark. Nach der Pause köpfte Okugawa aber die Hausherren zur verdienten Führung. Die Partie war entschieden, als Keeper Riemann bei einem Schuss von Wimmer das Leder durchflutschte und es 0:2 hieß (zum Spielbericht).