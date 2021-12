Gnabrys Galavorstellung und ein Bierbekenntnis

Was hat Serge Gnabry mit Stuttgart und London zu tun? Ganz einfach. In beiden Städten lebte der Nationalspieler bereits. Und in beiden Städten gelang dem 26-Jährigen schon je ein Spiel mit satten fünf Scorerpunkten.

Am Dienstag in seiner Geburtsstadt Stuttgart war Gnabry beim 5:0 nicht erst mit seinem ersten von fünf Scorerpunkten, dem sehenswerten Schlenzer zum 1:0 für die Bayern in der 40. Minute, ein bisschen Extramotivation anzumerken. Denn schon zuvor hatte der Offensivakteur fünf Torschüsse abgegeben und war Dreh- und Angelpunkt im Münchner Offensivspiel gewesen.

Dies setzte sich nach der Pause eindrucksvoll fort. Denn nach dem 2:0, das er äußert abgeklärt selbst erzielte, legte er Robert Lewandowski gleich zwei Treffer binnen weniger Minuten mustergültig auf - um den 5:0-Endstand per Abstauber schließlich wieder selbst zu erzielen.

Gnabry und die "Heimstärke"

In der Tat scheint sich Gnabry in heimischen besonders wohl zu fühlen. Denn es war bereits die zweite Profi-Partie für ihn, in der er fünf Scorerpunkte erzielte. Erstmals war ihm dies in der Champions League gelungen. Am 1. Oktober 2019 hatte Gnabry beim 7:2 in Tottenham vier Tore und einen Assist verbuchen können. So hatte er in London in seiner Zeit beim FC Arsenal - nach seinem Wechsel aus Stuttgart - mehrere Jahre gelebt.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann fand nach der Partie wenig verwunderlich lobende Worte über seinen fünffachen Scorer: "Er ist ein herausragender Spieler, der aktuell mit seinem Rücken zu kämpfen hat und deswegen vielleicht einen Tick weniger Minuten bekommt, als er es verdient hätte. Er hat es heute sehr, sehr gut gemacht."

Nagelsmanns Problem mit dem Bus-Klo

Obendrein kündige Nagelsmann an, dass man die 25. Münchner Herbstmeisterschaft - und natürlich auch und Gnabrys rare Marke - auf dem Heimweg gebührend feiern wolle: "Wir haben immer eine Kiste Bier im Bus dabei."

Er selbst allerdings werde, wenn überhaupt, erst spät mittrinken, so Nagelsmann. Denn er habe nicht nur eine "schwache Blase", sondern gehe auch nur sehr "ungern auf das Bus-Klo. Ich werde mir daher erst ab Odels- oder Adelshausen einen Schluck gönnen", scherzte der Bayern-Coach.