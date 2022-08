Gnabry zurück auf dem Platz - Zwei weitere Talente im Bayern-Training

Serge Gnabry (27) meldete sich am Donnerstag beim FC Bayern zurück - mit einem kleinen Handicap.

Pünktlich um 10 Uhr erschien Sadio Mané am Donnerstagmorgen als erster Bayern-Profi auf dem Trainingsplatz, gleich nach ihm erschien Leroy Sané, und alsbald folgte auch Serge Gnabry.

Der Nationalspieler hatte am Mittwoch lediglich im Leistungszentrum arbeiten können, wegen eines abgesplitterten Knochens am rechten Handgelenk erschien er nun mit einer Bandage. Gnabry trainiert am Donnerstag und Freitag dosiert und soll für das Spiel in Bochum am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Spezialgips eine Option sein.

Nach intensiven Sprintübungen zum Start verschwand der Tross auf den Trainingsplatz, dem Pep Guardiola einst einen XXL-Vorhang verpasst hatte. Soll heißen: ab jetzt beginnt die Detailarbeit für das Bochum-Spiel. Wenngleich Trainer Julian Nagelsmann dieses Jahr mehr auf die eigene Mannschaft als auf den Gegner schauen will. Nach dem 2:4 im Februar haben die Münchner noch eine Rechnung offen mit dem VfL.

Zvonarek und Janitzek dürfen sich zeigen

Zeigen durften sich im Training neben den üblichen Youngstern Paul Wanner (16) und Gabriel Vidovic (18) auch Mittelfeldspieler Lovro Zvonarek (17) und Innenverteidiger Justin Janitzek (18), der bereits am Mittwoch mitgemischt hatte. Beide kamen bislang in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz und trugen sich bereits in die Torschützenliste ein.