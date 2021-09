Gnabry: "Wir haben Mega-Bock"

Will der FC Bayern in dieser Champions-League-Saison Großes erreichen, benötigt er dafür wie beim Triumph 2020 auch Serge Gnabry in Topform. Nach einer etwas schwächeren vergangenen Spielzeit zeigt die Formkurve beim Nationalspieler deutlich nach oben.

Peilt mit dem FC Bayern in dieser Saison Großes an: Serge Gnabry. imago images/Jan Huebner