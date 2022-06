Gnabry: Wertschätzung "sollte von beiden Seiten gezollt werden"

Auch Serge Gnabry hofft auf eine "friedliche Einigung" zwischen dem FC Bayern und Robert Lewandowski - hält sich zur eigenen Zukunft aber bedeckt.

Angesichts der offen ausgetragenen Konfrontation zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern geht beinahe unter, dass auch Serge Gnabry nur noch bis 2023 vertraglich gebunden ist und München noch in diesem Sommer verlassen könnte.

Anders als Lewandowski bei der polnischen wollte sich Gnabry bei der deutschen Nationalmannschaft nicht zu seiner Zukunft äußern. Stattdessen appellierte auch er an seinen Mitspieler und seinen Arbeitgeber, den öffentlichen Streit beizulegen.

"Es ist nicht so, dass jeder von uns nur ans Geld denkt"

"Aus meiner Sicht ist es ein bisschen schade, wie es da hin und her geht - als Mitspieler, als Teil des Vereins", sagte Gnabry am Donnerstag in Herzogenaurach. "Deswegen hoffe ich, dass da irgendwie eine friedliche Einigung stattfinden wird."

Wie Lewandowski liegt auch ihm eine hochdotierte Offerte über eine Vertragsverlängerung vor. Die angebotene Jahresgage über 19 Millionen Euro soll der Spielerseite aber nicht genügen.

"Es ist nicht so, dass jeder von uns nur ans Geld denkt", sagte Gnabry am Donnerstag ganz allgemein. "Da spielen auch noch andere Dinge eine große Rolle, um sich wohlzufühlen." Wertschätzung, findet er, "sollte von beiden Seiten gezollt werden - von Verein zu Spieler und von Spieler zu Verein".

Inwieweit eine mögliche Verpflichtung von Sadio Mané seine Planungen beeinflusse, wollte Gnabry nicht sagen. Gleichzeitig betonte er aber, dass er nicht nur auf der Außenbahn zu gebrauchen sei. "Ich denke schon, dass ich in den letzten Jahren einen recht guten Job gemacht und eine ordentliche Quote habe, als ich auf der Mittelstürmerposition gespielt habe, auch wenn es nicht meine Stammposition ist."