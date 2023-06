Gnabry nicht im DFB-Kader: Völler erklärt Entscheidung

Etwas überraschend fehlte Serge Gnabry im DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele. Sportdirektor Rudi Völler erklärte die Entscheidung mit einer Verletzung des 27-Jährigen.

Acht Routiniers sind zurück im Kader von Bundestrainer Hansi Flick für die drei Testspiele der deutschen Nationalmannschaft im Juni - Serge Gnabry ist allerdings nicht dabei. Wie DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Freitag verriet, sei dies auf eine Sprunggelenksverletzung beim Bayern-Angreifer zurückzuführen.

"Serge Gnabry ist verletzt, er hat eine Sprunggelenksverletzung", sagte Völler im Rahmen der Veranstaltung "Bild 100". "Er konnte zwar spielen in den letzten Spielen für die Bayern, hat aber schon seit Wochen Probleme. Und deshalb ist mit den Ärzten zusammen abgesprochen worden […], dass er dieses Mal nicht dabei ist."

Völler erwähnte zudem ein Telefonat zwischen Gnabry und Flick, in dem die beiden die Entscheidung abgestimmt hätten. Flick habe vor der Kaderbekanntgabe mit Gnabry, "wie mit allen anderen logischerweise auch", telefoniert.

Neben Gnabry fehlen im Aufgebot für die Testspiele gegen die Ukraine (12. Juni in Bremen), Polen (16. Juni in Warschau) und Kolumbien (20. Juni in Gelsenkirchen) unter anderem Niklas Süle, Mario Götze und Thomas Müller. Flick hatte im Frühjahr bereits angekündigt, dass der Offensivmann der Bayern in den ersten beiden Länderspielfenstern des Jahres nicht dabei sein wird.