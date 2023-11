Gnabry: "Ich bin noch nicht in den Flow gekommen"

Aus rund eineinhalb gemeinsamen Jahren in München und der Zeit bei der TSG Hoffenheim ist Serge Gnabry die Arbeitsweise des Fußballlehrers Julian Nagelsmann nicht neu. Beim DFB aber trainiert der Bayern-Angreifer nun erstmals unter dem 36-Jährigen. Und will sich wieder nachhaltig in Position bringen.

Bei Nagelsmanns Premiere als Nationaltrainer während der USA-Reise im Oktober hatte Gnabry noch wegen der Folgen eines Unterarmbruchs gefehlt. Diesen hatte der 28-Jährige beim Erstrunden-Pokalsieg des Rekordmeisters bei Drittligist Preußen Münster (4:0) erlitten, und der ist auch ein Grund, weshalb er sich selbst ein eher durchwachsenes Zwischenzeugnis in dieser Spielzeit ausstellt: "Ich hänge in Sachen Effizienz hinterher. Ich bin noch nicht in den Flow gekommen, so richtig zu performen."

Die Zahlen bestätigen diese kritische Selbsteinschätzung: In den verletzungsbedingt erst vier Bundesligaeinsätzen ist noch kein Tor und keine Vorlage für ihn notiert - im Kreise der Nationalelf will er nun Fahrt aufnehmen. "Ich fühle mich jetzt besser und will möglichst an meine Top-Form anknüpfen."

Es ist für mich schon sehr überraschend, dass er so schnell diesen Weg gegangen ist. Serge Gnabry über seinen ehemaligen Mitspieler und jetzigen DFB-Co-Trainer Sandro Wagner

Dass er während seines ersten DFB-Lehrgangs seit dem Wechsel auf dem Bundestrainer-Posten auch wieder auf einen einstigen Mitspieler beim FC Bayern trifft, quittiert Gnabry mit einem Schmunzeln. "Sandro Wagner", sagt er, "war sehr lustig als Teamkollege, und es ist für mich schon auch sehr überraschend, dass er so schnell diesen Weg gegangen ist und ich ihn hier wieder treffe. Aber er ist sehr ernst, sehr motiviert, bekommt eine gute Kombination hin. Es macht Spaß mit ihm." Und genau darum geht es auch für Gnabry: Die Nominierung für den Nationalmannschaftskader trotz des Stotterstarts in die Saison ist ein Vertrauensvorschuss und eine Verpflichtung zugleich.

Dass er diese Verpflichtung verspürt, verhehlt der Angreifer nicht. "Es nagt natürlich an mir, dass ich in den Junioren-Nationalmannschaften sehr erfolgreich war, daran aber mit dem A-Team bei den letzten Turnieren nicht anknüpfen konnte. Ich will das im kommenden Sommer ändern." Während der November-Länderspiele sollen die ersten Schritte auf dem Weg zurück zu alter Stärke erfolgen.