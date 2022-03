Gnabry dabei - und Entwarnung bei Lewandowski

Neben der Corona-Infektion von Eric Maxim Choupo-Moting gibt es auch zwei gute Nachrichten aus der medizinischen Abteilung beim FC Bayern. Serge Gnabry hat seine Erkältung überstanden und Robert Lewandowski soll trotz Rippenprellung nicht ausfallen.

Eine Erkältung hatte ihn zum Pausieren gezwungen. Serge Gnabry war deshalb nicht bei der Nationalmannschaft. Seit gestern aber kann der Außenstürmer wieder trainieren und sollte somit auch für das Spiel in Freiburg (Sa., 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) einsatzbereit sein. Ein Risiko werden die Münchner aber in seinem Fall angesichts des Viertelfinals in der Champions League kommende Woche bei Villareal nicht eingehen. Mit Kingsley Coman, Leroy Sané und Jamal Musiala sind drei weitere Flügelspieler fit.

Verzichten muss der FC Bayern jetzt allerdings erst einmal auf Eric Maxim Choupo-Moting. Der Kameruner hat sich erneut mit COVID-19 infiziert und muss daher in Quarantäne. Er wird also mindestens die Partien in Freiburg und bei Villareal verpassen.

Außerdem fehlte Robert Lewandowski an diesem Donnerstag im Training. Wie schon im Vorjahr verletzte sich der Pole beim Länderspiel. Hatte er vergangene Saison aufgrund einer Knieverletzung noch vier Wochen aussetzen und beim Ausscheiden in der Champions League gegen Paris St. Germain zusehen müssen, sollte es ihn diesmal weniger schlimm erwischt haben. Wie auch die BILD meldet, handelt es sich um eine Rippenprellung. Ein Einsatz am Wochenende aber soll nicht gefährdet sein. Denn schon am Freitag soll Lewandowski wieder mit der Mannschaft trainieren können.