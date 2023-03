Glückwunsche von Tuchel - Weiper und Co. schaffen Historisches

Als Nelson Weiper sein erstes Bundesligator für Mainz 05 erzielte, wurde er von der kompletten U 19 bejubelt. Nachdem der FSV-Nachwuchs erstmals Staffelmeister in der Junioren-Bundesliga wurde, durfte er sich selbst feiern. Zusätzlich gab es Glückwünsche von Thomas Tuchel.

Tuchel führte den 05-Nachwuchs 2009 zum ersten deutschen Meistertitel, Südwestmeister war er seinerzeit aber nicht geworden. Dieses gelang dem 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende erstmalig. "NLZ-Chef Volker Kersting hat mir die Glückwünsche von Thomas Tuchel ausgerichtet", erklärt Trainer Benni Hoffmann. Der 43-Jährige heuerte vor knapp vier Jahren bei Mainz 05 an, war davor für Borussia Dortmund tätig, wo er Thomas Tuchel als Bundesligatrainer erlebte. "Er hat mich sehr nah an sich und seine Arbeit herangelassen, er war einer meiner größten Inspiratoren beim BVB", sagt Hoffmann.

Zu Tuchels Motivationskünsten gehörte in Mainz, dass er die Mannschaft in Österreich auf den rund 2000 Meter hohen Simmering im Inntal führte. Das ist inzwischen zur Tradition in der U 19 geworden. "Wir machen das jeden Sommer mit dem Mountainbike, viele müssen teilweise schieben, einige schaffen es aber auch hochzufahren", erzählt Hoffmann, der solchen Teambuildingmaßnahmen sehr offen gegenübersteht.

Solche Erfahrungen tragen dazu bei, dass der aktuelle U-19-Jahrgang durch eine "große Selbstlosigkeit" besticht. "Der Zusammenhalt ist unglaublich, das war von der ersten Stunde an zu spüren. Jeder ist gewillt, auf persönliche Befindlichkeiten zu verzichten", berichtet Hoffmann. Das gilt selbst für die vermeintlichen "Stars" des Teams wie Weiper und Brajan Gruda, die in dieser Saison in der Bundesliga debütierten. Weiper setzte sich am Tag nach seinem ersten Bundesligator topmotiviert zu den U-19-Kollegen in den Bus, um 6,5 Stunden zum Auswärtsspiel in der Junioren-Bundesliga bei der SpVgg Unterhaching zu reisen.

Weiper steht vor dem Abitur

Der Kontakt von Hoffmann zu Bundesligacoach Bo Svensson ist eng, ihre Büros liegen auf dem gleichen Flur. Hoffmann sieht sich "als Ausbilder", er sagt: "Es geht darum, die Jungs bestmöglich darauf vorzubereiten, dass sie fürs Profigeschäft interessant sind." Dazu gehöre die fußballerische Ausbildung genauso wie die schulische. Weiper macht in diesem Schuljahr sein Abitur.

Hoffmanns Vertrag läuft zum Saisonende aus und soll demnächst verlängert werden. Einen besseren Arbeitsnachweis als das Erreichen des DFB-Pokal-Halbfinals und der Endrunde um die deutsche Meisterschaft kann es kaum geben. Der April wird für den 05-Nachwuchs ein besonderer Monat. Am 2. 4. steht das Pokal-Halbfinale auf Schalke an. Die DM-Halbfinalspiele gegen den 1. FC Köln sind für den 9.4. in Mainz und den 14.4. in Köln terminiert.