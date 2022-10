Glückstor und verschossener Elfmeter: Real verliert Tabellenführung

La Liga - Highlights by DAZN 03.10.2022

5:09Mit Rückkehrer Karim Benzema nahm es Real Madrid - bislang mit komplett weißer Weste unterwegs - in La Liga mit Osasuna auf. Doch eben jener Franzose war am Ende mit schuld, dass erstmals Punkte liegengelassen wurde - verlorene Tabellenführung an den rivalisierten FC Barcelona inklusive.