Glücksspiel-Vorschriften missachtet: NFL sperrt fünf Spieler

#51: Draft-Preview mit Adrian Franke - was machen die Cardinals?

Ab Mai wird NFL-Experte Adrian Franke als Kolumnist für den kicker tätig sein. Anlässlich dieser grandiosen Neuverpflichtung ist Adrian heute zu Gast bei „Icing the kicker“. Zusammen mit Kucze, Detti und Grille spricht er u.a. über den Plan von Arizona im NFL-Draft, der in wenigen Tagen über die Bühne geht. An Position #3 haben die Cardinals alle Optionen - für welche werden sie sich entschieden? Dazu sprechen die Jungs über die Zukunft von Lamar Jackson, der in Baltimore mit Odell Beckham jr. einen neuen Receiver begrüßen könnte - wenn er denn bei den Ravens bleibt. Auch die Zukunft von DeAndre Hopkins ist ein Thema. Die nächste Ausgabe direkt im Anschluss an die erste Runde des NFL-Drafts gibt es am 28. April! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire