Glücksmomente für da Costa und Mainz 05

Beim 2:0 von Mainz 05 in Bremen gelang auch Danny da Costa nach schweren Zeiten das lang ersehnte Erfolgserlebnis. Der Teamgeist der 05er spielt dabei eine wichtige Rolle.

Den Neustart in Mainz hatte sich Danny da Costa anders vorgestellt. Zu Saisonbeginn musste der 29-Jährige eine Verletzung im Adduktorenbereich auskurieren, die er von Eintracht Frankfurt mitgebracht hatte. Erst in den vergangenen drei Spielen tastete er sich mit Ein- oder Auswechslungen wieder langsam an seine alte Leistungsfähigkeit heran, bei Werder spielte er nun erstmals 90 Minuten durch.

Ich versuche, den Schwung mitzunehmen. Danny da Costa

"Es ist auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis, auf dem Platz zu stehen, mit der Mannschaft zu gewinnen und man hat seinen Teil dazu beigetragen. Das tut immer gut", sagte da Costa, der Silvan Widmer als Rechtsverteidiger vertrat. Da der Schweizer wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel weiter ausfällt, stehen die Chancen gut, dass da Costa auch im DFB-Pokal am Dienstag beim VfB Lübeck und in der Bundesliga am Freitag gegen den 1. FC Köln erneut ran darf. "Ich versuche, den Schwung mitzunehmen", betonte die Mainzer Nummer 21.

So perfekt der Angriff war, der zum 1:0 führte, als da Costa von Leandro Barreiro in Szene gesetzt wurde und mit dem ersten Kontakt an den Fünfer flankte, wo Marcus Ingvartsen per Kopf vollstreckte, so suboptimal lief es bei einer anderen Szene. "In der zweiten Halbzeit kam ein missratenes Zwischending heraus. Manchmal trifft man halt die falsche Entscheidung", rekapitulierte der Außenverteidiger eine Szene aus der 53. Minute, als er sich auf rechts durchgesetzt hatte und in den Strafraum marschierte, dann dabei aber nur ein Heber direkt auf Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka herauskam.

Für die Mainzer Moral ist der Erfolg in Bremen extrem wichtig. In der Woche vor der Partie gab es fast täglich neue personelle Hiobsbotschaften, die dazu führten, dass Dominik Kohr und Edimilson Fernandes als Innenverteidiger sowie Anton Stach als Sechser aufliefen. "Es zeichnet uns aus, dass wir trotz krankheits- oder verletzungsbedingter Rückschläge immer in der Lage sind, eine sehr gute Truppe auf den Platz zu bringen, in der jeder für den anderen da ist. Es war ein schönes Gefühl", fasste da Costa die Erlebnisse beim bereits vierten Auswärtssieg in dieser Saison zusammen.