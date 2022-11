Glücksfall Leihe: Wer folgt Beyers Beispiel?

Leihgeschäfte sind in diesem Winter wieder ein Thema bei Borussia Mönchengladbach. Für ein Eigengewächs hat sich das Modell in dieser Saison schon ausgezahlt.

Luca Netz startete die Diskussion in der vergangenen Woche. Der deutsche U-21-Nationalspieler brachte sich als Kandidat für einen Winter-Wechsel ins Spiel, der Grund sind die fehlenden Einsatzzeiten. Eine Ausleihe könnte Thema werden, sagte Netz (Vertrag bis 2026), denn: "Im Verein ist es gerade etwas schwierig, Spielzeit zu bekommen. Ramy Bensebaini macht es herausragend, da ist klar, dass nicht viel gewechselt wird." Auf der Linksverteidigerposition führt bei der Borussia kein Weg an Bensebaini vorbei, deshalb bleibt für Netz nur die Rolle als klare Nummer zwei. Das zeigt auch seine Bilanz in dieser Bundesligasaison: Sechs seiner sieben Ligaeinsätze sammelte der 19-Jährige als Einwechselspieler; früher als in der 71. Minute kam er in diesen Begegnungen nicht auf den Platz.

Bei den November-Länderspielen der U 21 feierte Netz ein Wiedersehen mit Louis Jordan Beyer, der Gladbach im Sommer auf Leihbasis in Richtung England verlassen hat und auf der Insel die erhofften Einsatzzeiten bekommt. Mit dem FC Burnley ist Beyer nicht nur Tabellenführer in der Championship. Der Verteidiger hat sich auch zu einer absoluten Stammkraft entwickelt, zehn Spiele seit dem Wechsel absolviert und davon die vergangenen fünf über die komplette Spielzeit. Die Leihe entpuppt sich als Glücksfall für den 22-jährigen Beyer, der, so berichtete "The Athletic" im September, im Falle des Aufstiegs von Burnley per Kaufoption fix verpflichtet werden kann.

Noß, Reitz und Müsel weitere Kandidaten

Genau wie Beyer entschieden sich im Sommer auch die beiden Torhüter Moritz Nicolas (Roda Kerkrade) und Jonas Kersken (SV Meppen) für eine Ausleihe, um sich anderswo Spielpraxis zu holen. Im Winter könnten weitere Talente den gleichen Weg gehen und Beyers Beispiel folgen. Nicht nur Netz zählt zum Kandidatenkreis, sondern auch andere Jung-Profis aus der zweiten Reihe wie Conor Noß (21), Rocco Reitz (20) oder der schon etwas ältere Torben Müsel (23). Reitz war in der vergangenen Saison bereits nach Belgien an K. Sint-Truidense VV verliehen worden, Müsel an KAS Eupen.