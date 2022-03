Glückloser Modeste und Kruses Wiedersehen mit Besonderheit: Das bringt der 25. Spieltag

Am Freitagabend herrscht Ballbesitzphobie, am Sonntag läuft das Flügelspiel heiß - und Max Kruse kann ausgerechnet gegen Ex-Klub Union mit Robert Lewandowski gleichziehen. Der 25. Bundesliga-Spieltag im Überblick ...

Ballbesitzphobie: Wer springt über den eigenen Schatten?

Seinen Auftakt nimmt der 25. Spieltag am Freitagabend auf der Bielefelder Alm mit der Frage: Wer will den Ball weniger? Die Arminia verzeichnet mit durchschnittlich 39 Prozent den geringsten Ballbesitzanteil der gesamten Bundesliga, der Gast aus Augsburg folgt nur knapp davor mit 41 Prozent. Wohl oder übel wird also ein Team über den Schatten der gewohnten Spielanlage springen müssen - in einem Spiel von derartiger Relevanz für beide Seiten gar nicht mal so ungefährlich.

Spitzenspiel in München: Wo Leverkusen überraschend vorne ist

Der Samstagnachmittag steht dann im Zeichen des Spitzenspiels in der Allianz-Arena. Zwar liegt der FC Bayern in der Tabelle satte 14 Punkte vor Bayer 04 Leverkusen, doch in einer mit der Punktausbeute durchaus verwandten Statistik liegen die Rheinländer überraschend vorne: Kein Team lag in der laufenden Saison so lange in Führung wie Leverkusen mit 1121 Minuten - auch nicht der FC Bayern. Muss der Rekordmeister am Samstag womöglich einem Rückstand hinterherlaufen? Es wäre durchaus ungewohnt, schließlich lag der FCB wiederum so wenig in Rückstand (256 Minuten) wie kein anderer Bundesligist.

Standardkönige unter sich: Entscheidet der ruhende Ball?

Auch zwei weitere Teams aus den Top fünf treffen im direkten Duell aufeinander: Die punktgleichen Teams aus Leipzig und Freiburg stehen sich im Rennen um Champions-League-Platz vier gegenüber - und haben außerdem einen Titel auszuspielen: Wer ist Standard-König der Bundesliga? Freiburg liegt mit 20 Toren in dieser Kategorie ganz vorne, Leipzig folgt mit 17 Treffern auf Rang zwei. Entscheidet der ruhende Ball auch die Partie der Tabellennachbarn?

Kruses schnelles Wiedersehen mit Union - egalisiert er Lewandowski?

Außerdem am Samstagnachmittag: Hertha und Frankfurt bestreiten den Krisengipfel der beiden einzigen Teams, die zuletzt drei Niederlagen in Folge hinnehmen mussten, Bochum und Fürth wollen im Aufsteigerduell Punkte für den Klassenerhalt sammeln - und Max Kruse trifft gut einen Monat nach seinem überraschenden Winterwechsel mit dem VfL Wolfsburg auf seinen Ex-Klub Union Berlin. Sollte dem 33-Jährigen ein Tor gelingen, hätte er gegen alle aktuellen Bundesligisten getroffen. Das schaffte sonst nur Robert Lewandowski.

Abend der offenen Tür in Stuttgart?

Tore garantiert am Samstagabend: Das liegt aber weniger an den Offensivabteilungen des VfB Stuttgart und von Borussia Mönchengladbach, sondern eher an den löchrigen Defensivreihen. Nur die Fohlen warten seit 16 Auswärtsspielen in der Bundesliga auf ein Spiel ohne Gegentor, nur der VfB Stuttgart seit 16 Heimspielen auf eine weiße Weste. Zudem trifft die drittschlechteste Abwehrreihe der aktuellen Saison (Gladbach, 48 Gegentore) auf die viertschlechteste (Stuttgart, 45). Erleben die Zuschauer also einen Abend der offenen Tür?

Jetzt hören! Christoph Kramer zu Gast bei "FE:male view on football"

Gerade gegen Dortmund greift der Svensson-Effekt nicht

Mainz 05 unter Bo Svensson, das steht in erster Linie für defensive Stabilität. In 44 Spielen seiner Amtszeit kassierten die Rheinhessen nur viermal mehr als zwei Gegentore. Gleich zweimal hieß der Gegner dabei Borussia Dortmund. Wenn die Schwarz-Gelben am Sonntagnachmittag in Mainz gastieren, steht dem Dänen nicht nur eine neue Herausforderung ins Haus. Denn die vier letzten Heimspiele gegen den BVB verlor der FSV allesamt - gegen keinen anderen Verein wartet Mainz so lange auf Punkte im eigenen Stadion.

Flankenfestival mit glücklosem Abnehmer

Zum Abschluss des Spieltags geht es noch einmal hoch hinaus - vermutlich für den Ball. Denn beim Spiel Köln gegen Hoffenheim treffen die beiden Bundesligisten aufeinander, die ligaweit die meisten Flanken schlagen. Der FC liegt mit 487 Hereingaben vor den Kraichgauern mit 420 - und hofft wie so oft auf Abnehmer Anthony Modeste. Doch um den scheint es am Sonntagnachmittag zumindest statistisch gesehen nicht gut bestellt: Bei sieben Spielen gegen Ex-Klub Hoffenheim gelang Modeste noch keine einzige Torbeteiligung.