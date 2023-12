"Glücklichster Mensch der Welt": Große Erleichterung bei Höjlund und ManUnited

Manchester United spielt keine gute Serie, das dürfte auch nach dem furiosen 3:2-Sieg über Aston Villa Fakt bleiben. Dennoch war die Erleichterung am Dienstagabend gewaltig - vor allem bei den Offensivspielern.

Die Ausgangslage vor dem Boxing Day zeigte recht klar auf, in was für einer prekären Lage sich Manchester United befindet. Vor dem 19. Spieltag und dem Duell mit Aston Villa hatte man als Tabellenachter lediglich 28 Punkte auf der Habenseite und gerade einmal mickrige 18 Tore erzielt; punktemäßig war man nur 2019/20 unter Ole Gunnar Solskjaer schlechter gewesen, toremäßig stand man sogar noch nie so schlecht da in der Premier League.

Und dann folgte auch noch eine völlig verkorkste erste Hälfte, in der die Red Devils klar unterlegen waren und die man 0:2 verlor. Es drohte die erste Niederlage am Boxing Day seit 1978. Doch dazu kam es nicht, denn nach dem Seitenwechsel bliesen die Red Devils angetrieben von Alejandro Garnacho zur letztlich erfolgreichen Aufholjagd und bejubelten am Ende im altehrwürdige Old Trafford einen 3:2-Sieg; zum 20. Mal in Serie blieb der englische Rekordmeister damit am Boxing Day ungeschlagen.

"Wir sind Manchester United, wir geben nie auf", freute sich Doppelpacker Garnacho über den Sieg - und er freute sich auch über den Premierentreffer von Rasmus Höjlund. "Ich bin so glücklich für Rasmus", sagte der 19-Jährige nach dem Spiel und meinte, dass "zu viele Leute in letzter Zeit über unsere Stürmer geredet" hätten. Gegen Villa hätte man nun aber eine Vorlage von Marcus Rashford sowie die Tore von ihm und Höjlund gesehen. "Wir haben heute Charakter und Selbstvertrauen gezeigt", meinte der Argentinier und sagte fast schon euphorisch: "Es ist einer der besten Tage meines Lebens."

Höjlund wiederum erklärte sich an diesem Abend gar zum "glücklichsten Menschen der Welt". Groß war die Erleichterung beim Dänen, der im Sommer mit großen Erwartungen aus Bergamo nach Manchester gekommen war, in der Premier League dann aber auch wegen mangelnder Unterstützung in 14 Ligaspielen nicht getroffen hatte. Nun endete seine Torflaute und Höjlund - mit fünf Toren aus sechs Champions-League-Spielen - hofft auf seine persönliche, nationale Trendwende. "Hoffentlich kann ich darauf aufbauen", sagte der 20-Jährige mit Blick auf sein Tor und das nächste Spiel bei Nottingham Forest am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).