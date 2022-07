"Glückliches Gesicht gesehen": Schüller negativ getestet

Lea Schüller kann möglicherweise im EM-Viertelfinale der DFB-Frauen gegen Österreich wieder spielen. Am Montag wurde sie negativ getestet.

Die 24-jährige Stürmerin vom FC Bayern München wurde nach ihrer Corona-Infektion am vergangenen Dienstag zu Wochenbeginn wieder negativ getestet. Das gab der DFB bekannt.

"Ich habe heute Morgen ein ganz glückliches Gesicht gesehen: Lea ist mir entgegengekommen, sie ist Gott sei Dank endlich negativ", sagte Joti Chatzialexiou, Leiter Nationalmannschaften beim DFB. Als nächstes stünden kardiologische Untersuchungen an.

Damit steigen die Chancen, dass die Offensivspielerin am Donnerstag gegen Österreich dabei sein kann, allerdings schränkt Chatzialexiou ein: "Wir werden die Lea dann dazu nehmen, wenn sie wirklich fit ist."

Alexandra Popp wird also auch gegen Österreich im Sturmzentrum beginnen. Die deutsche Kapitänin hat in den drei Gruppenspielen gegen Dänemark, Spanien und Finnland jeweils einmal getroffen. Diese Serie will die Wolfsburgerin möglichst im Viertelfinale fortsetzen. "Wir freuen uns auf dieses Nachbarschafts-Duell", sagte Chatzialexiou, "es werden zwei Mannschaften auf dem Platz stehen, die leidenschaftlichen Fußball spielen. Ich bin happy, dass wir bisher gute Spiele gezeigt haben."

Gleichzeitig ließ der 46-Jährige keine Zweifel daran aufkommen, wer am Donnerstag ins Halbfinale einziehen wird: "Wir werden entscheiden, wer als Sieger vom Platz geht. Wir sind der Favorit." Entscheidend sei laut Chatzialexiou, "dass wir mit einem positiven Spirit in die nächsten Spiele gehen". Schüller könnte dann zumindest wieder Teil des Kaders sein.

Bisher nur ein Einsatz

In den vergangenen Tagen war die Angreiferin im Teamquartier in Brentford isoliert worden. Schüller, die in 40 Länderspielen 26 Tore erzielte und mit 16 Treffern Bundesliga-Torschützenkönigin ist, fehlte sowohl beim 2:0 gegen Spanien als auch beim 3:0 gegen Finnland in der Vorrunde. Nur beim Auftaktsieg gegen Dänemark (4:0) kam sie zum Einsatz und erzielte einen Treffer.

Nach Vorgaben des UEFA-Protokolls kann Schüller wieder auflaufen, wenn sie nach fünf Tagen einen negativen Test vorweist und ohne Symptome ist.