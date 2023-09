"Glücklicherweise wurde niemand verletzt": Aberdeen-Fan in Frankfurt festgenommen

Eintracht Frankfurt ist der Start in die Europa Conference Legue mit dem 2:1 gegen Aberdeen geglückt - überschattet wurde das Spiel jedoch von einem schweren Fehlverhalten eines Gästefans.

Die große Masse wusste sich zu benehmen, aber eben nicht jeder: Fans des FC Aberdeen in Frankfurt. IMAGO/Jan Huebner

Wie eigentlich immer bei Europapokalspielen mit Beteiligung der Frankfurter Eintracht ging es auch am Donnerstag stimmungsvoll zur Sache. 55.500 Zuschauer bekamen in der Mainmetropole ein spannendes Fußballspiel zu sehen, in dem Ende die Gastgeber verdient mit 2:1 triumphierten.

Ein Gäste-Fan schlug während des Spiels jedoch mächtig über die Strenge und hat nun Ärger mit der Justiz. "Während der ersten Spielhälfte warf einer der Gästefans einen brennenden, pyrotechnischen Gegenstand in den benachbarten Heimfanblock. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Wir haben die Tat auf Video und den Tatverdächtigen festgenommen", schrieb die Polizei Frankfurt via X, ehemals Twitter, und bestätigte damit die Festnahme des Aberdeen-Anhängers.

Sportlich hatten die Schotten in Frankfurt sich sehr destruktiv gezeigt - und wären mit ihrem Matchplan trotz frühem Rückstand (Omar Marmoush, Foulelfmeter, 11.) beinahe durchgekommen, da ein Rechtsschuss von Dante Polvara (22.) ins Schwarze getroffen hatte. Weil aber Robin Koch nach dem Seitenwechsel nach einem ruhenden Ball per Kopf das 2:1 besorgte, jubelten am Ende das Team von Trainer Dino Toppmöller.

Aberdeen äußerte sich am Abend zu dem Vorfall und verurteile die Aktion. "Der Klub ist tief enttäuscht darüber, dass Aktionen einer kleinen Gruppe von Anhängern während des Spiels die gute Reputation des FC Aberdeen und der großen Mehrheit der Dons-Fans trüben." Darüber hinaus kündigten die Schotten an, dass sie "mit der UEFA und den Sicherheitsbehörden im Rahmen der Ermittlungen vollumfänglich zusammenarbeiten werden".