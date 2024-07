"Glücklich": Zverev macht kurzen Prozess mit Carballes Baena

Alexander Zverev hat seine Erstrundenaufgabe in Wimbledon souverän gelöst. Unter Dach siegte der Hamburger gegen den Spanier Roberto Carballes Baena nach knapp zwei Stunden.

Gut drei Wochen nach seinem verlorenen French-Open-Finale startete der 27 Jahre alte Hamburger mit einem ungefährdeten 6:2, 6:4, 6:2 gegen Roberto Carballes Baena aus Spanien in das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison. In der zweiten Runde bekommt es die deutsche Nummer eins mit Marcos Giron aus den USA oder dem Briten Henry Searle zu tun.

Nach 1:53 Stunden sitzt der erste Matchball

Nach 1:53 Stunden verwandelte der Weltranglisten-Vierte den ersten Matchball. Während die Partien auf den Außenplätzen an einem regnerischen Tage in London mehrfach unterbrochen werden mussten, bestritt Zverev sein Match auf dem zweitgrößten Court unter geschlossenem Dach.

"Ich bin glücklich, wie ich das Turnier angefangen habe", sagte Zverev, der vor rund drei Wochen das French-Open-Finale gegen den Spanier Carlos Alcaraz verloren hatte und sich diesmal für einen Titelanwärter auch in Wimbledon hält. Er habe das Gefühl, wenn einer zwei großartige Wochen erwischt, kann er viel erreichen auf diesen schönen Courts. "Und ich hoffe, dass ich das bin." Er fühle sich dieses Jahr auf Rasen besser und könne das hoffentlich in den nächsten Partien zeigen.

Siegemund trotzt Regenunterbrechungen

Zuvor hatte schon Laura Siegemund nach Regenunterbrechungen als Erste der deutschen Frauen-Riege den Sprung in die zweite Runde geschafft. Von anfangs sechs deutschen Tennis-Herren stehen nach Zverevs Sieg drei Profis in Runde zwei. Am Montag war Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier das Weiterkommen gelungen. Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer schieden aus, Dominik Koepfer musste kurzfristig verletzt absagen.