"Glücklich über den gewonnenen Punkt": Aue klaut Schalke den Sieg kurz vor Schluss

Nichts Neues aus dem Erzgebirge: Aue spielt in der zweiten Liga zum dritten Mal in Folge Unentschieden. Nach einem passiven ersten Durchgang kamen die Veilchen in der 86. Spielminute zum Ausgleich und sicherten sich gegen favorisierte Schalker einen Punkt.

Sinnbildlich: Schalkes Bülter ärgert sich, die Auer Mannschaft jubelt nach dem 1:1. imago images/Brauer-Fotoagentur