Glück-Wechsel nach Stuttgart offiziell

Der Wechsel von Innenverteidiger Michael Glück (21) vom TSV 1860 München zum VfB Stuttgart ist fix. "Michael Glück hat mir mitgeteilt, dass er seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag nicht weiter verlängern wird", wird 1860-Geschäftsführer Christian Werner zitiert. "Daraufhin mussten wir eine Entscheidung treffen und haben uns schlussendlich dafür entschieden, von den Vorzügen eines vorzeitigen Spielerwechsels zu profitieren." Der klamme Drittligist erhält wohl eine Ablöse im sechsstelligen Bereich - plus Option auf Nachschlag. In Stuttgart soll Glück zunächst in der Zweitvertretung reifen, die Vorbereitung aber mit den Profis absolvieren.