"Glück und Arbeit": Erfolgreiches Weiche-Debüt für Sabaly

Nach zuvor vier Spielen ohne Sieg kehrte der SC Weiche Flensburg 08 am Freitagabend gegen die SV Drochtersen/Assel in die Erfolgsschiene zurück. Für Neu-Chefcoach Mamadou Sabaly war es ein gelungener Einstand.

Die Erleichterung war förmlich zu greifen, an diesem Abend gab es beim SC Weiche Flensburg 08 nur zufriedene Gesichter. Der schwer erkämpfte 2:1-Heimsieg gegen die SV Drochtersen/Assel war in zweierlei Hinsicht wichtig. Zum einen feierten die Flensburger nach vier sieglosen Spielen wieder einen Erfolg. Zum anderen - und das stand im Mittelpunkt - legten sie fußballerische Grundtugenden an den Tag: Einsatzwillen, Leidenschaft, den Willen, Zweikämpfe zu führen und zu gewinnen. "Wir haben alles reingehauen, waren von Beginn an da". sagte Torhüter Jesper Heim und fügte nach einer kurzen Pause an: "Das war zuletzt nicht so."

Einen besseren Einstand hätte sich Neu-Trainer Mamadou Sabaly, der nach der 1:2-Niederlage in Rehden Thomas Seeliger abgelöst hatte, nicht vorstellen können. "Glück und Arbeit", das hatte laut des bisherigen Co-Trainers den Ausschlag gegeben. Richtig "Dusel" hatte der SC Weiche 08 in der 86. Minute, als Patrick Thomsen Drochtersens Fabio Parduhn zu Fall brachte, es aber - sehr zum Unverständnis der Gäste - keinen Elfmeter gab. "Das war eine große Mannschaftsleistung. Und wir haben auch fußballerische Lösungen gefunden. Diese Stimmung müssen wir jetzt mitnehmen", sagte Kapitän Dominic Hartmann.

Mit ihrem couragierten Auftreten brachte die Mannschaft die Zuschauer hinter sich. Man habe Charakter gezeigt, fasste Hartmann zusammen. Warum das zuvor nicht so gewesen war, blieb offen. Man wolle wieder Euphorie entfachen, hatte Hartmann versprochen. Ein Anfang wurde an diesem Freitagabend gemacht. "Ein geiles Spiel. Ich glaube, ich bin 17 Kilometer gelaufen", strahlte Marcel Cornils, dem ein Traumtor zum 2:0 gelungen war. Bei aller Freude wussten die Flensburger den Heimsieg richtig einzuordnen. "Wir sind noch längst nicht da, wo wir hinwollen", versicherte Dominic Hartmann.