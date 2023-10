Glück im Unglück und baldiges Comeback? Entwarnung bei Dybala

Den klaren 4:1-Sieg bei Serie-A-Aufsteiger und Schlusslicht Cagliari Calcio hatte sich die Roma am Sonntag auch mit Verletzungssorgen um Paulo Dybala gekauft. Inzwischen gibt es aber ein klein wenig Hoffnung am Horizont.

Bei einem unglücklichen Zweikampf mit Cagliaris 19-jährigem Jungprofi Matteo Prati hatte sich Paulo Dybala schon während der ersten 45 Minuten heftig das Knie geprellt sowie verdreht - sofortiges Aufschreien vor Schmerzen inklusive.

Die nächsten Stunden waren neben der Roma-Freude über den wichtigen Dreier im Kampf um mehr Anschluss an die Tabellenspitze vor allem durchzogen von Bedenken. Liegt beim 29-jährigen Dybala, der seit seinem Juventus-Abschied 2022 zweifelsfrei der wichtigste Offensivmann der Giallorossi ist und zugleich schon sehr oft aufgrund von diversen Blessuren fehlte, etwa eine schlimme Knieverletzung, ein Kreuzbandriss vor?

Zwar gab es noch während der Partie von den Mannschaftsbetreuern leichte Entwarnung, AS-Coach José Mourinho meinte aber, dass er eher mit dem Gefühl des Spielers gehe - und dieser eben sofort heftige Schmerzen angezeigt hatte und den Tränen nahegestanden war.

Rückkehr schon Ende Oktober?

So sagte "The Special One" laut einer Vereinsmitteilung: "Wir sind nicht optimistisch. Ich vertraue dem Urteil meiner Spieler - und wenn er nicht optimistisch ist, bin ich es auch nicht. Natürlich müssen wir in den nächsten Tagen auf die Testergebnisse warten, aber ich vertraue Paulos Intuition. Er kennt seinen Körper gut. Wenn er sich nicht positiv fühlt, fühle ich mich auch nicht positiv."

Inzwischen gibt es aber leicht Positives zu berichten: Zunächst einmal war befürchtet worden, dass es zu einem Sehnenriss im linken Knie gekommen sein könnte. Hätte sich dies bewahrheitet, wäre der 29-jährige argentinische Weltmeister bis zu zwei Monate ausgefallen. Das hatte die italienische "Gazzetta dello Sport" berichtet, ruderte mittlerweile aber wie "Sky Sports Italia" zurück. Aktuell is "nur" von einem leichten Riss des Seitenbandes die Rede. Eine Operation sei wohl gar nicht nötig - auch wenn noch weitere Untersuchungen anstehen.

Laut der frischen Berichte soll Dybala (45 Pflichtspiele für die Roma - 20 Tore, zehn Vorlagen) sogar nur über die anstehende Länderspielpause pausieren müssen. Im Anschluss könne er eventuell schon wieder ins Training einsteigen - und im Optimalfall am 29. Oktober (Sonntag um 18 Uhr, LIVE! bei kicker) beim wichtigen Spiel bei Inter Mailand eingreifen. Damit würde der Dribbelkünstler nur die Duelle mit Monza (22. Oktober) und Slavia Prag in der Europa League (26. Oktober) verpassen. Klar ist aber auch, dass die Römer kein großes Risiko eingehen und eine deutlich längere Ausfallzeit ihres Aushängeschilds aufs Spiel setzen werden.