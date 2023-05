"Glück im Unglück" nach "Angst": Weigl kommt mit dem Schrecken davon

Julian Weigl war am Sonntag hart von Leverkusens Piero Hincapie gefoult worden - und hatte "erst einmal sehr Angst". Inzwischen gaben die Gladbacher eine Diagnose bekannt.

Als Julian Weigl am Sonntag bei der 2:2-Aufholjagd seiner Gladbacher in Leverkusen kurz vor Spielschluss in den Zweikampf mit Bayer-Profi Piero Hincapie gegangen war, hatte der Mittelfeldmann ganz sicher nicht damit gerechnet. Denn der Ecuadorianer, der sich den Ball in der vierten Minute der Nachspielzeit zu weit vorgelegt hatte, war im Nachhinein mit offener Sohle und voller Wucht in Weigl gegrätscht.

Der 27-Jährige, den die Borussia jüngst fest verpflichtet hatte, sprach im Nachhinein von einer Art Schutzengel.

"... sonst wäre ich sehr lange raus gewesen"

"Ich hatte nach der Grätsche erst einmal sehr Angst, weil er mich schon stark getroffen hat", hatte Weigl direkt nach dem Spiel gesagt: "Aber ich glaube, ich hatte Glück im Unglück, dass mein Bein nicht auf dem Boden stand, sonst wäre ich sehr lange raus gewesen."

Wie lange er nun ausfällt, ist offen. Er kann aber erleichtert sein. Denn wie Mönchengladbach inzwischen mitgeteilt hat, hat Weigl "nur" eine schwere Prellung am Schienbein erlitten.

Weigls Rückkehr ins Training ist allerdings ebenso fraglich wie sein Einsatz für das finale Saisonspiel gegen den noch nicht geretteten FC Augsburg am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Ebenso wie sein Mitspieler Kouadio "Manu" Koné. Bei dem 22-Jährigen wurden laut Verein nach seiner Auswechslung in der 76. Minute muskuläre Probleme diagnostiziert.