Glück im Unglück: Jaguars können in Bälde wieder auf Lawrence setzen

Die Jacksonville Jaguars hatten am Montag nicht nur das Heimspiel gegen die überraschend starken Cincinnati Bengals in der Overtime verloren (31:34), sondern auch um Trevor Lawrence gebangt. Der Quarterback zog sich allerdings nicht wie zunächst vermutet eine "season-ending injury" zu.

Spät im vierten Quarter hatte es Trevor Lawrence unglücklich erwischt: Sein eigener Left Tackle Walker Little war in ihn reingeschoben worden und schließlich auf den linken Knöchel seines Spielmachers gestiegen. Der Führungsspieler hatte erfolglos versucht, wieder aufzustehen, hatte vor Wut auf den Rasen geschlagen und seinen Helm weggeworfen.

Die Folge: Lawrence fiel für den Rest des hochspannenden Monday Night Games aus, musste gestützt von Betreuern vom Feld in die Katakomben gebracht werden. Und während Jacksonville das Spiel dramatisch in der Verlängerung noch verloren hatte, waren Befürchtungen angesagt - vom Saison-Aus wie schon bei anderen prominenten Vertretern seiner Zunft in dieser Saison (Joe Burrow, Aaron Rodgers & Co.) war die Rede.

"Kein Zeitstrahl für Trevors Rückkehr"

Doch der 24-jährige First Overall Pick des NFL-Drafts 2021 kam, wie die Jaguars inzwischen auf ihren Kanälen mitteilten, mit dem Schrecken und einer kleiner einzustufenden Verletzung davon.

Nur eine Knöchelverstauchung, so die Diagnose.

Laut Head Coach Doug Pederson sei keine Operation notwendig, auch wenn die Teamärzte das ganze Ende der Woche nochmals genau untersuchen wollen. Ein Comeback schon am Sonntag (19 Uhr MEZ) bei den Cleveland Browns sei ebenfalls nicht ausgeschlossen, wenngleich Pederson einschränkte: "Ich setze hier keinen Zeitstrahl für Trevors Rückkehr auf. Wir sehen einfach, wie es in den nächsten Tagen aussieht und klappt."

Schlechter dagegen der Fall von Top-Receiver Christian Kirk, den es zum Abschluss von Week 13 gegen Cincy heftiger erwischt hat. Eine Leistenverletzung hat der erfahrene und wichtige Athlet erlitten und könnte die gesamte restliche Saison ausfallen. Die Jaguars (8-4) sind trotz der Niederlage weiterhin Spitzenreiter der AFC South und haben weiterhin auch Aussichten auf einen der beiden Top Seeds in der AFC.