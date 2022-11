Glück im Unglück: Gvardiols WM-Teilnahme nicht gefährdet

Bitterer Abend für Leipzigs Josko Gvardiol: Der Leipziger Abwehrspieler zog sich früh im Spiel Verletzungen im Gesicht zu und musste ausgewechselt werden. Die WM ist aber nicht in Gefahr.

"Ich habe gehört, dass er einen Nasenbeinbruch hat", sagte Marco Rose nach dem 3:1-Erfolg gegen den SC Freiburg. "Das Auge ist geschwollen. Er sieht aus wie ein Boxer nach der zwölften Runde gegen einen schweren Gegner", so der Leipziger Trainer. Die Diagnose Nasenbeinbruch bestätigte sich am Donnerstagvormittag.

Allerdings hatte der Kroate auch Glück im Unglück, denn er zog sich keine strukturelle Verletzung im Gesicht zu. Das Jochbein oder der Augenboden wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Insofern ist die WM-Teilnahme für den Vizeweltmeister nicht in Gefahr, sein Einsatz am Samstag in Bremen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wackelt jedoch. Sollte die starke Schwellung der linken Gesichtshälfte zurückgehen, ist ein Einsatz mit Maske vorstellbar.

Zusammenstoß mit Kollege Orban

Gvardiol war bereits in der 17. Minute der Partie mit RB-Kapitän Willi Orban mit dem Kopf zusammengeprallt und blieb danach zunächst sichtlich benommen auf dem Rasen liegen. Nach längerer Behandlung ging der Verteidiger selbst vom Feld und wurde am Rande mit blutiger Nase sowie einer blutenden Wunde unter dem Auge zunächst weiterbehandelt. Anschließend ging es direkt in die Kabine und danach ins Krankenhaus.

Diallo fällt schon beim Warmmachen aus

Besonders bitter: Eigentlich hätte Gvardiol gegen Freiburg gar nicht in der Startelf der Sachsen stehen sollen. Doch weil sich der eigentlich vorgesehene Abou Diallo bereits beim Warmmachen mit Knieschmerzen abmeldete, rückte der erst 20-Jährige doch erneut in die Anfangsformation.

Für den Defensivspezialisten kommt die Verletzung zur Unzeit, war Gvardiol doch gerade erst vom kroatischen Nationaltrainer Zlatko Dalic in den Kader für die WM in Katar nominiert worden.