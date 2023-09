Glück im Unglück: Giants müssen nur Wochen auf Barkley verzichten

Das größte Comeback in der Franchise-Geschichte seit 1949 hat den New York Giants auch etwas gekostet - allerdings nicht so viel, wie zunächst befürchtet. Running Back Saquon Barkley muss "nur" Wochen pausieren.

Wurde gegen Spielende eingeklemmt, was den Knöchel in Mitleidenschaft zog: Running Back Saquon Barkley. IMAGO/USA TODAY Network

0:20 zur Pause und 7:28 Mitte des dritten Viertels: Nach dem 0:40-Auftaktdesaster gegen NFC-East-Rivale Dallas hatten die New York Giants an diesem Sonntag bei den als schwach eingeschätzten Arizona Cardinals zunächst an den jüngsten Ergebnishorror nahtlos angeknüpft. Mit einer teils katastrophalen Auswahl und Ausführung von Spielzügen waren die "G-Men" bereits auf der Verliererstraße gewesen, ehe ein großartiges Comeback folgte.

Am Ende stand nämlich ein 31:28-Erfolg zu Buche, was zugleich die größte Aufholjagd seit 1949 in der eigenen Geschichte war. 150-mal hatten die New Yorker in den letzten Jahrzehnten mit 21 oder mehr Punkten zurückgelegen und immer verloren - bis jetzt zum wichtigen Turnaround, der für den Play-off-Vertreter der abgelaufenen Saison den schlimmen 0:2-Saisonstart verhinderte.

Eine Hälfte des Führungsduos bricht weg

Quarterback Daniel Jones, der in der zweiten Hälfte 17 von 21 Pässen anbrachte, 317 Total Yards erreichte und drei Total Touchdowns verbuchte (keine Interception nach seinem Pick vor der Pause), trieb seine Kollegen dabei an. Genauso wie Saquon Barkley, der es mit 17 Carries auf 63 Yards, mit sechs Fängen auf 29 Yards und insgsamt zwei Scores brachte.

Der Running Back musste für seinen unermüdlichen Einsatz allerdings gegen Spielende bezahlen: Barkley nämlich war bei einem Lauf mitten rein in den Pulk aus Gegenspielern unglücklich zu Boden gekommen und hatte sich dabei den Knöchel verletzt. Er konnte daraufhin nicht mehr weitermachen, humpelte - gestützt von Betreuern - vom Feld und schmetterte draußen vor Wut den Helm zu Boden.

Wie Untersuchungen nun ergaben, erwischte es den rechten Knöchel des Läufers nicht zu schwer. Ein Bruch oder Riss eines Bandes liegt nicht vor - dafür aber eine Verstauchung. Für das bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2.15 Uhr MESZ) anstehende Gastspiel bei den bärenstarken und mit 2:0 schadlos dastehenden San Francisco 49ers kommt Barkley nicht infrage. Danach werde von Woche zu Woche geguckt und untersucht, ob der Fuß wieder belastbar ist. Drei Wochen Pause erscheinen US-Medienberichten zufolge realistisch.

Der 26-Jährige - 2018 als Second Overall Pick in den "Big Apple" zu den Giants gekommen - ist seither mit der wichtigste Faktor im Spiel der New Yorker. Allein ihm und Spielmacher Jones war der jüngste Play-off-Lauf zu verdanken. Einen großen Vertrag hat ihm das aber nicht eingebracht, einfach weil seine Position von den Machern in der NFL für hohe Ausgaben nicht mehr als rentabel angesehen wird.