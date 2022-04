Glück im Unglück für Oberdorf - doch Barcelona kommt zu früh

Mit einer schweren Knieverletzung war nach ihrem frühen Ausscheiden im Pokalspiel beim FC Bayern gerechnet worden. Doch Lena Oberdorf wird wohl früher als erwartet auf den Platz zurückkehren.

Verstauchung im rechten Knie - so lautet die Diagnose bei Lena Oberdorf, die ihr Verein VfL Wolfsburg am Dienstagnachmittag veröffentlichte. Das Schlechte daran: Die Mittelfeldspielerin der Wölfinnen fällt für die Champons-League-Duelle mit dem FC Barcelona aus.

Das Gute an der Sache: Nachdem Oberdorf nach einem Foul der Münchnerin Lineth Beerensteyn im Pokal-Halbfinale beim FCB schon nach 18 Minuten durch Alexandra Popp ersetzt werden musste, war schon mit einer schweren Blessur gerechnet worden.

Im Rahmen einer ausführlichen Untersuchung konnte dies dann ausgeschlossen werden; Oberdorf hat keine schwerwiegenden strukturellen Schäden erlitten. In den Halbfinal-Partien gegen den FC Barcelona (22. und 30. April) wird die 20-Jährige dennoch nicht mitwirken können. Weitere Prognosen seien vom Heilungsverlauf abhängig, hieß es in der offiziellen Verlautbarung des VfL, der im Anschluss an die internationalen Aufgaben am 4. Mai bei der SGS Essen um die nächsten drei Liga-Punkte kämpfen wird.