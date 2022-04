Glöckners Zukunft weiter ungeklärt - "Das Ziel fürs nächste Jahr ist klar definiert"

Nach dem 2:1-Erfolg beim VfL Osnabrück ist Waldhof Mannheim bis auf zwei Punkte an den viertplatzierten Kontrahenten herangerückt. Trotz des sportlichen Erfolges vom Samstag ist weiterhin unklar, ob es mit Trainer Patrick Glöckner nach Saisonende weitergeht.

Gibt Patrick Glöckner auch in der kommenden Spielzeit die Richtung in Mannheim voran? IMAGO/foto2press

55 Punkte, den vierten Tabellenplatz fest vor Augen - Waldhof Mannheim spielt in diesem Jahr die beste Drittliga-Saison der Vereinsgeschichte. Trotz allem sportlichen Erfolg ist weiterhin unsicher, ob Patrick Glöckner auch im kommenden Jahr weiterhin Trainer der Blau-Schwarzen bleibt. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten VfL Osnabrück ließ sich der 50-Jährige nicht zu einem Bekenntnis hinreißen: "Es geht darum, dass man gemeinsam die richtigen Puzzleteile zusammensetzt", gab Glöckner zu verstehen. "Da braucht man auch ein paar Antworten als Trainer vom Verein und andersrum ist es mit Sicherheit genauso", so der Trainer weiter.

Anstatt die bereits existierenden Spekulationen über seine Zukunft weiter zu nähren, stellte Glöckner lieber die Leistung seiner Mannschaft in den Vordergrund. Er freue sich darüber, dass seine Mannschaft sowohl die wenigsten Chancen der gesamten 3. Liga zulasse und gleichzeitig auch die zweitmeisten Chancen der Liga kreiere. "Das sind Statistiken, die sind überragend für uns und die sprechen für die Mannschaft", lobte er sein Team.

Das Ziel fürs nächste Jahr ist klar definiert. Aber es kommt nicht von Definitionen, sondern von Handlungen. Patrick Glöckner

Dass Waldhof in der kommenden Saison ein noch kräftigeres Wort im Aufstiegsrennen mitreden will, ist dennoch lange kein Geheimnis mehr. "Das Ziel fürs nächste Jahr ist klar definiert", weiß auch Glöckner um die Ambitionen des baden-württembergischen Traditionsvereins. "Aber es kommt nicht von Definitionen, sondern von Handlungen und die muss man irgendwann auch sehen". Es bleibt also abzuwarten, ob der ehemalige Trainer von Viktoria Köln und dem Chemnitzer FC auch im kommenden Jahr in Mannheim an der Seitenlinie steht.

