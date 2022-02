Glöckners Wunsch nach wildem 3:2: "Wäre halt schön, wenn mal wieder die Null steht"

Waldhof Mannheim hält weiter die Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen, obwohl die "Buwe" gegen Viktoria Berlin zweimal in Rückstand gerieten. Coach Patrick Glöckner war nach Schlusspfiff in gemischter Stimmungslage.

Kaum hatten die gut 6000 Zuschauer im Carl-Benz-Stadion Platz genommen, jubelten beide Seiten schon einmal: Marc Schnatterer egalisierte den Blitzstart durch Brooklyn Ezeh ebenso blitzartig. Doch damit nicht genug in Hälfte eins: Der erneuten Führung durch Ezeh folgte sechs Minuten später der wiederholte Ausgleich durch Joseph Boyamba.

"Wenn man sieht", eröffnete Glöckner nach dem 3:2-Sieg bei "MagentaSport", "dass der Gegner zweimal aufs Tor schießt und zwei Tore macht und was wir für einen Aufwand betreiben, um in die Spur zu kommen ..." Immerhin war Mannheim im Laufe des zweiten Durchgangs erstarkt und hatte zunehmend die Spielkontrolle übernommen. Der Coach lobte im Zuge dessen die "sehr gute Moral unserer Mannschaft".

Joker kombinieren zur Entscheidung

Nach genau einer Stunde bewies Glöckner Händchen, als er mit Dominik Kother und Dominik Martinovic den Vorbereiter und den Torschützen des entscheidenden 3:2 einwechselte. Beide spielten fünf Minuten vor Schluss einen schönen Doppelpass, den Martinovic zum Lucky Punch ins kurze Eck schweißte. Nach Schlusspfiff lobte er den 21-jährigen Flügelspieler, der am Deadline Day für die restliche Saison vom Karlsruher SC ausgeliehen worden war: "Er ist ein Spieler, der uns gut helfen kann - ein geiler Spieler."

Martinovic selbst hatte erst vor einer Woche einen neuen Vertrag unterschrieben beim Waldhof, hatte dann das letzte Spiel gegen Meppen wegen Oberschenkelproblemen verpasst und wegen seiner Impfung Anfang der Woche zuletzt "nur eine Einheit in neun Tagen" absolvieren können. Also war es "mit dem Trainer abgemacht, dass ich von der Bank komme", verriet der 24-Jährige. "Dass es so geklappt hat, ist natürlich für mich und für das Team überragend."

Glöckner ernüchtert über "blöde Tore"

Auch wenn das späte Siegtor, durch das Mannheim den ersten Heimsieg im neuen Jahr feierte, guttue, wie Glöckner bestätigte, ärgerte er sich über die Gegentreffer: "Es ist des Öfteren schon vorgekommen," erklärte er, "dass wir sehr blöde Tore kriegen. Sprich Tore aus 40 Metern, Standardsituationen oder auch hier wieder aus dem Nichts heraus gleich in der ersten Minute so ein Tor." Sein Wunsch: "Es wäre halt schön, wenn auch mal wieder die Null steht."

Möglich wäre das nächsten Samstag (14 Uhr) beim vermeintlich einfachen Spiel gegen das arg gebeutelte Türkgücü München.