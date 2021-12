Glöckner: "Zu hektisch, zu nervös - aber ein Punkt der Moral"

Erst im letzten Moment rettete der SV Waldhof Mannheim am Montagabend gegen Wiesbaden einen Punkt. Trainer Patrick Glöckner war nach dem 1:1 zwiegespalten - und warnte vor Hochmut nach einem neuen Bestwert.

31 Punkte nach 17 Spielen - so gut stand der SV Waldhof in der 3. Liga noch nie da. Mit dem 1:1 gegen Wehen Wiesbaden blieb der Klub nicht nur im neunten Spiel in Serie zu Hause ungeschlagen, er stellte auch eine neue Bestmarke auf: In seiner bisher besten Saisonhälfte in der 3. Liga - der Hinrunde 2019/20 - waren es 30 Punkte, nach 19 Spielen wohlgemerkt. "Wir haben noch gar nichts erreicht, das ist nur eine schöne Momentaufnahme", warnte Glöckner bei "MagentaSport" vor etwaigem Hochmut.

"Ballbesitz ist unwichtig, es geht um Effektivität"

Um ein Haar wäre es aber (noch) nichts geworden mit den neuen Rekord. Erst in der Schlussminute rettete das umstrittene Eigentor von Wiesbadens Schlussmann Arthur Lyska den Punkt. Nachdem die Gäste bereits in der zweiten Minute in Führung gegangen waren, biss sich Mannheim an der starken Abwehr des Gegners die Zähne aus. "Wiesbaden hat sehr kompakt die Defensivarbeit gemacht, mit viel Laufleistung, mit viel Herz und Leidenschaft. Das hat sehr gut ausgesehen, da musst du erstmal den Schlüssel finden, um durchzukommen", lobte Glöckner den Auftritt der Hessen.

Bei seinem eigenen Team kritisierte er den spielerischen Ansatz, die fehlende Kreativität und Entschlossenheit. "Wir waren in der ersten Hälfte von der Balance und Galligkeit nicht zielgerichtet, zu hektisch und zu nervös. In der zweiten Hälfte wurde es dann besser. Aber gegen einen so tief stehenden Gegner ist es immer schwer, Lösungen zu finden. Von daher sind wir am Ende froh über den Punkt, ein Punkt für die Moral. Auch wenn wir mehr Ballbesitz hatten, aber das ist unwichtig, das sagt nichts aus, es geht um Effektivität", resümierte der 45-Jährige.

"Wir werden einen Teufel tun"

Auf den Tabellendritten warten in den kommenden Wochen zwei Kontrastaufgaben. Am kommenden Samstag geht die Reise zum Schlusslicht TSV Havelse, dann zum Spitzenreiter aus Magdeburg. "Man braucht nicht denken, das wird ein einfaches Spiel", warnte Glöckner jedoch vor Havelse. "Das ist eine Mannschaft, auf die man höllisch aufpassen muss. Die haben schon viele geärgert. Wir werden einen Teufel tun, irgendwen zu unterschätzen."