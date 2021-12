Glöckner: "Wir sind besser und kompakter"

Nach dem Spiel gegen 1860 München zeigte sich Waldhof Mannheims Trainer Patrick Glöckner zufrieden und lobte die Konstanz seiner Mannschaft. Löwen-Coach Michael Köllner war enttäuscht und beklagte die Windverhältnisse.

Mit dem 3:1-Erfolg in München schob sich Mannheim wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor, vier Zähler hinter Spitzenreiter Magdeburg. Trainer Glöckner zeigte sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zufrieden: "Es war ein wildes Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Wir haben gute erste 45 Minuten gespielt, das war sicherlich unsere beste Saisonleistung. Aber natürlich war klar, das sich die Münchner mit dem 0:2 zur Pause nicht zufrieden geben. Aber meine Mannschaft hat gekämpft und sich in jeden Ball reingefeuert und dann am Ende noch das 3:1 gemacht." Mit besagtem Treffer hatte Martinovic in der vierten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung gesorgt, der Stürmer krönte damit seine starke Leistung (zwei Tore, eine Vorlage; kicker-Note 1).

Mannheim "besser und kompakter"

Auch mit der generellen Verfassung seiner Mannschaft war Glöckner zufrieden: "Ich freue mich, dass die Art und Weise, wie die Jungs arbeiten, gleich bleibt." Die Leistungsschwankungen aus der letzten Saison habe man abstellen können, man agiere als Team "besser und kompakter". Das spiegelt auch der zweite Tabellenplatz wider.

1860-Coach Köllner zeigte sich enttäuscht. "Wir wollten heute nach den zwei Siegen nachlegen, das ist uns aber nicht gelungen. Wir müssen schauen, dass wir beim nächsten Spiel gegen Magdeburg die Punkte wieder reinholen."

Das hatte nichts mit den Spielern zu tun, sondern lag am Wind. Michael Köllner

Ein großes Thema war für beide Trainer der starke Gegenwind, den in der ersten Halbzeit die Münchner, in der zweiten dann Mannheim zu spüren bekam. Dieser habe das Spiel stark beeinflusst, fand vor allem Köllner: "Man erlebt selten, dass es so konträre Halbzeiten gibt. Ich glaube nicht, dass Mannheim in der ersten Halbzeit so stark war und wir so schlecht und dann umgekehrt", so der 51-Jährige. "Das hatte sicherlich nichts mit den Spielern zu tun, sondern lag am Wind." Dennoch habe man auch unabhängig davon in der ersten Halbzeit grundsätzliche Ziele wie intensive Zweikampfführung vernachlässigt.

Nächste Aufgabe: Magdeburg

Am Wochenende wartet auf 1860 die nächste schwere Aufgabe, man empfängt den Tabellenführer aus Magdeburg. Sollte ein Überraschungssieg gelingen, täte man damit wiederum Waldhof einen großen Gefallen. Die Mannheimer könnten dann mit einem Erfolg gegen Wiesbaden auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken.