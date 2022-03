Glöckner will vom Aufstieg "nichts mehr wissen" - Sohm übt sich in Demut

Trotz des Dreiers beim SC Verl will der SV Waldhof Mannheim erstmal nicht über den möglichen Aufstieg sprechen. Zu viele Punkte haben die "Buwe" in den letzten Wochen liegengelassen.

Will vom Aufstieg erstmal nichts wissen: Waldhof-Trainer Patrick Glöckner. IMAGO/Dünhölter SportPresseFoto

In der Hinrunde noch Platz drei mit 34 Punkten, sind die Mannheimer mittlerweile auf Rang sechs abgerutscht. 15 Punkte aus den elf Rückrunden-Partien gepaart mit den mäßigen Ergebnissen gegen die Aufstiegskonkurrenten Kaiserslautern (0:0) und Braunschweig (0:3) bremsen die zu Saisonbeginn vorherrschende Euphorie bei den Kurpfälzern. Nichtsdestotrotz wird der Sieg in Verl (3:1) am Wochenende gut tun. Nach wie vor ist der Relegationsplatz auch nur drei Zähler entfernt.

Zu sagen, wir wollen wieder ganz oben andocken, ist aktuell vermessen. Pascal Sohm

Auch dank Pascal Sohm, der am Wochenende mit zwei Joker-Toren überzeugte - es waren seine Saisontreffer vier und fünf für Mannheim. Kurios dabei ist, dass der Stürmer nur auswärts trifft: "Ganz genau kann ich mir das auch noch nicht erklären. Aber so lange die Tore so regelmäßig fallen, kann ich mich auch nicht wirklich beklagen." Beim Thema Aufstieg bleibt der Ex-Dresdner dagegen ruhig und warnt vor Übermut: "Wir sollten etwas demütig sein", so der 30-Jährige. "Zu sagen, wir wollen wieder ganz oben andocken, ist aktuell vermessen." Die Mannschaft müsse erstmal schauen, dass sie wieder eine bessere Leistung auf den Platz bringt, ergänzte Sohm.

Auch Waldhof-Trainer Patrick Glöckner will den Ball weiter flach halten: "Ich persönlich will gar nichts mehr davon wissen. Wir müssen von Spiel zu Spiel gucken." In den nächsten Wochen warten mit 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken jedenfalls weitere Teams der oberen Tabellenregion.

Kapitän Seegert auf dem Weg der Besserung

In Sachen Marcel Seegert indes sieht es nach den ersten schlimmeren Befürchtungen ("Vielleicht ist was am Kiefer gebrochen, vielleicht sind die Zähne ein bisschen locker") etwas besser aus, der Verein gab leichte Entwarnung. Eine Fraktur im Gesicht habe sich der Kapitän nicht zugezogen. Er sei auf dem Weg der Besserung.